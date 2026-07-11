Spurs se plácli přes kapsu, Wembanyamu si zavázali rekordní smlouvou na pět let

V minulé sezoně pomohl Wembanyama San Antoniu do finále NBA, v průměru měl 25 bodů na zápas, 11 doskoků a tři bloky, s nimiž nejlépe bránící hráč soutěže vedl ligové statistiky.
„Rodino Spurs, zůstávám tady,“ napsal Wembanyama na sociálních sítích. San Antonio si ho vybralo jako jedničku draftu před třemi lety a podepsalo s ním tehdy nováčkovou smlouvu na tři roky. Loni v říjnu spolupráci prodloužil o další rok.
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Od sezony 2027/28 mu začne v klubu platit nově podepsaný pětiletý kontrakt. Podle ESPN a agentury AP v prvním roce dostane zhruba 43 milionů dolarů (913,7 milionu korun) a plat pak poroste. V nadcházejícím ročníku by si měl ještě vydělat zhruba 17 milionů (361 milionů korun).
Za minulou sezonu NBA získal Wembanyama jako nejmladší v historii a zároveň jako první jednomyslně ocenění pro nejlépe bránícího hráče. V hlasování o nejužitečnějšího hráče soutěže skončil třetí za Shaiem Gilgeous-Alexanderem z Oklahoma City a Nikolou Jokičem z Denveru. Se Spurs však v boji o titul šampionů podlehl v pěti zápasech New York Knicks.