Recidivista či zoufalý projekt Clippers. Nejzajímavější střípky z úvodu NBA

Podivuhodný projekt Clippers

James Harden (1) z Los Angeles Clippers střílí v zápase s New York Knicks přes bránícího Donteho DiVincenza (0).

Na co se čekalo téměř celé léto, přišlo až v úvodu ročníku. James Harden se dočkal, vymodlil si výměnu do Los Angeles Clippers. Že by spolupráce v novém týmu nějak zvlášť fungovala, se ovšem říct nedá.

Všech pět zápasů, do kterých vousatý rozehrávač zatím nastoupil, Clippers prohráli. V klubových kancelářích je pořádně dusno. Šéfové jsou si totiž dobře vědomí, že půjde o pořádný průšvih, pokud nebude současná sestava fungovat.

Kawhi Leonard, Paul George i Russell Westbrook už jsou třicátníci, Harden zrovna tak. Clippers navíc většinu svých výběrů v draftu pro roky nadcházející dávno rozeslali do světa. A tak jedinou pozitivní vyhlídkou může být brzké stěhování do nové arény v Inglewoodu. Nedivte se, pokud bude play off tentokrát bez této trochu podivně poskládané veteránské party.