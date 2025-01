Wembanyama s razítkem. Poprvé ho v NBA pozvali do utkání hvězd

První hráč předloňského draftu Wenbanyama nastupuje v NBA druhou sezonu, loni získal ocenění pro nejlepšího nováčka. Nyní se může těšit na Utkání hvězd, které se uskuteční 16. února v San Franciscu.

„Svědčí to o tom, jakou práci v lize za ten rok a půl odvedl. Věří tomu procesu a nesnaží se přeskakovat žádné kroky. A to pak samozřejmě dává možnost, aby se ukázaly jeho talent a jedinečné schopnosti,“ řekl v minulých dnech prozatímní trenér San Antonia Mitch Johnson o Wembanyamovi a jeho vyhlídkách na All Star Game.

Hráč vysoký 224 centimetrů má v této sezoně průměr přes 24 bodů a téměř 11 doskoků na zápas.

Premiéru v zápase zažije i o rok starší turecký pivotman Alperen Sengün z Houstonu či Jalen Williams z Oklahoma City.

Spolu s nimi obléknou dres Západu také Anthony Edwards z Minnesoty, Jaren Jackson Jr. z Memphisu a také dva vetetáni. Díky hlasům trenérů se do výběru Západní konference dostali i rozehrávač Los Angeles Clippers James Harden, kterého čeká jedenácté Utkání hvězd, či Anthony Davis z Los Angeles Lakers, jenž bude v exhibici podesáté.

Východ budou reprezentovat Darius Garland a Evan Mobley z Clevelandu, Cade Cunningham z Detroitu, Jaylen Brown z Bostonu, Pascal Siakam z Indiany, Damian Lillard z Milwaukee a Tyler Herro z Miami. Cunninghama, Mobleyho a Herra čeká debut.

Ani letos se nedostalo na LaMela Balla z Charlotte, přestože byl mezi „malými“ hráči Východní konference u fandů vůbec nejpopulárnější. Trenéři však rozhodli jinak.

Tyler Herro zakládá akci Miami Heat.

Rekordmanem je LeBron James, který se už dříve v hlasování fanoušků, hráčů a novinářů dostal do základní pětky Západní konference a objeví se v jedenadvacátém Utkání hvězd NBA.

Tradiční exhibice bude mít nově formát turnaje čtyř týmů. Jeden z nich vzejde z obdobné akce nováčků, která se odehraje o dva dny dříve. O složení zbylých tří rozhodne takzvaný draft (6. února), ve kterém si hráče rozdělí do svých sestav hvězdy minulosti Shaquille O’Neal, Charles Barkley a Kenny Smith.