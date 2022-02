V All Star Game v Clevelandu ho v sestavě výběru LeBrona James nahradí pivot domácích Cavaliers Jarrett Allen.

Zatímco Harden byl nominován do Utkání hvězd podesáté, Allena čeká premiéra. Při rozdělování hráčů do týmů na kapitána LeBrona Jamese zbyl jako poslední. Draft se konal v den, kdy byl Harden vyměněn a jeho dosavadní spoluhráč Kevin Durant si ho do svého mužstva nevzal.