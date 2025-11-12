Utkání hvězd zase jinak. NBA změnila formát, představí se i výběr světa

Osmičlenné týmy se na miniturnaji utkají nejprve systémem každý s každým v zápasech na 12 minut. Dva nejlepší si poté zahrají finále.
O nominaci 24 hráčů pro All Star Game rozhodnou z 50 procent hlasy fanoušků, 25 procenty hlasy hráčů a 25 procenty médií. Trenéři NBA pak vyberou sedm náhradníků z každé konference.
NBA pak rozhodne o rozřazení amerických basketbalistů do dvou týmů. Pokud bude mezi zvolenými hráči méně než osm basketbalistů ze světa nebo méně než 16 Američanů, rozhodne o doplnění týmů podle potřeby komisionář Adam Silver.
All Star Game se dosud hrálo nejčastěji ve formátu Východ - Západ. Loni nově nastoupily čtyři týmy turnajovým způsobem, přičemž tři sestavily z vybraných hráčů basketbalové hvězdy minulosti Shaquille O’Neal, Charles Barkley a Kenny Smith a čtvrtý vzešel ze souboje nováčků Rising Stars Challenge.