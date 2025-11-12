Utkání hvězd zase jinak. NBA změnila formát, představí se i výběr světa

Utkání hvězd NBA se v této sezoně odehraje v novém formátu v podobě miniturnaje, na kterém se utkají dva týmy složené z basketbalistů z USA a jeden výběr světa. Novinku schválilo vedení NBA. Exhibice se uskuteční v Los Angeles v domovské aréně místních Clippers 15. února v době konání zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

Letošní Utkání hvězd NBA hostilo San Francisco. | foto: AP

Osmičlenné týmy se na miniturnaji utkají nejprve systémem každý s každým v zápasech na 12 minut. Dva nejlepší si poté zahrají finále.

O nominaci 24 hráčů pro All Star Game rozhodnou z 50 procent hlasy fanoušků, 25 procenty hlasy hráčů a 25 procenty médií. Trenéři NBA pak vyberou sedm náhradníků z každé konference.

OBRAZEM: Diskvalifikace chytráků, let přes auto. Úkaz odjinud opět uhranul NBA

NBA pak rozhodne o rozřazení amerických basketbalistů do dvou týmů. Pokud bude mezi zvolenými hráči méně než osm basketbalistů ze světa nebo méně než 16 Američanů, rozhodne o doplnění týmů podle potřeby komisionář Adam Silver.

All Star Game se dosud hrálo nejčastěji ve formátu Východ - Západ. Loni nově nastoupily čtyři týmy turnajovým způsobem, přičemž tři sestavily z vybraných hráčů basketbalové hvězdy minulosti Shaquille O’Neal, Charles Barkley a Kenny Smith a čtvrtý vzešel ze souboje nováčků Rising Stars Challenge.

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Moderátorky žhaví El Nordico, v derby budou poprvé: Přestup k rivalovi? Nikdy!

Basketbalové moderátorky při práci: vlevo ústecká Barbora Štěpánová, vpravo...

Kdo ovládne první letošní basketbalové El Nordico? Má lepší fanoušky Ústí, nebo Děčín? Který hráč je nejvíc sympatický a který nejméně? Aneb nejsledovanější zápas Národní basketbalové ligy očima...

12. listopadu 2025  9:45

Před příchodem do Plzně napsal Jeřábkovi. Teď se Lajunen těší na souboj s bráchou

15. kolo hokejové extraligy: HC Škoda Plzeň - HC Olomouc, 16. října 2025. Zleva...

Na konci září posílil defenzivní řady plzeňských hokejistů Ville Lajunen. Na západ Čech přišel jako náhrada za dlouhodobě zraněného lotyšského beka Kristianse Rubinse a v dosavadních zápasech ukázal,...

12. listopadu 2025  9:05

Utah zasypal Indianu, Philadelphia ovládla strhující závěr. Oklahoma City dál vítězí

Chet Holmgren (7) a Shai Gilgeous-Alexander (2) z Oklahoma City Thunder během...

Basketbalisté Oklahoma City Thunder porazili 126:102 Golden State Warriors a ve dvanáctém utkání sezony NBA zaznamenali jedenácté vítězství. Lídry obhájců titulu byli Shai Gilgeous-Alexander s 28...

12. listopadu 2025  8:35

A ten dres, prosím? Souček v knize vzpomíná, jak ho Messi okouzlil i zklamal

Lionel Messti z Barcelony pálí na bránu Slavie v utkání Ligy mistrů. Zblokovat...

Přečtěte si ukázku z nové autobiografie Tomáše Součka, kapitána fotbalové reprezentace, kterou sepsal s Davidem Čermákem a Janem Paličkou, redaktory MF DNES a Seznam Zpráv. Tentokrát o setkání s...

12. listopadu 2025  8:15

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Carlos Alcaraz zahrává míček na Turnaji mistrů.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začíná v neděli 9. listopadu...

12. listopadu 2025  7:39

Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému...

Ani play off nedonutilo hokejisty mistrovské Komety přehodnotit filozofii pro zápasy Ligy mistrů. Na led švédských úřadujících šampionů z Luleå vyrukovali ve třech formacích, které tvořili...

12. listopadu 2025  7:33

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

12. listopadu 2025  5:20,  aktualizováno  7:13

Ke koši teď létá na Gotlandu. A to má kouzlo! Nétková o cestách lodí i smečích

Nela Nétková na reprezentačním srazu.

Klidně se může zase cítit jako teenagerka, která s basketbalem začínala v téměř pětadvacetitisícovém Šumperku. Městečko Visby na půvabném švédském ostrově Gotland je velikostně téměř naprosto...

12. listopadu 2025  5:56

Krejčí vytáhl trumf. Ne náhodou, míní Welsch. Co vedlo k rekordnímu večeru?

Premium
Vít Krejčí sleduje jeden ze svých tříbodových pokusů.

Popadněte tužku a klidně si na papír načrtněte dosavadní průběh kariéry Víta Krejčího v zámořské NBA. Schválně, taky vám vyšla sinusoida? Chvíli nahoře, pak zase dolů. Ovšem nikdy ne natrvalo. Po...

12. listopadu 2025

Na dosah semifinále i udržení trůnu. Alcaraz na Turnaji mistrů znovu vyhrál

Carlos Alcaraz se raduje z vítězství na Turnaji mistrů.

Světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska porazil na tenisovém Turnaji mistrů 6:7, 7:5, 6:3 Američana Taylora Fritze a druhou výhrou se v Turíně výrazně přiblížil semifinále. Šestinásobný...

11. listopadu 2025  17:41,  aktualizováno  23:57

Dončič je pryč, trpělivost taky. Strůjce šokující výměny byl z Dallasu vyhozen

Protest fanoušků Dallas Mavericks.

Devět měsíců po šokující výměně Luky Dončiče se klub Dallas Mavericks z NBA zbavil generálního manažera Nica Harrisona, který byl za ni zodpovědný. Majitel klubu Patrick Dumont tak vyslyšel přání...

11. listopadu 2025  19:34,  aktualizováno  23:42

