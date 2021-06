V NBA skončili další dva kouči, Brooks ve Washingtonu a Van Gundy v New Orleans

Brooksovi vypršel po vyřazení v 1. kole play off dosavadní kontrakt a podle médií se s klubem nedokázal dohodnout na novém. Pětapadesátiletý kouč letos dovedl Wizards na osmé místo Východní konference po základní části a po úspěchu v předkole play off neprošel jeho tým přes nejvýše nasazenou Philadelphii z prvního kola vyřazovací fáze.

Během pěti sezon, z nichž v prvních třech byl jeho svěřencem Tomáš Satoranský, dosáhl Brooks pasivní bilance 183 vítězství proti 207 porážkám a třikrát slavil postup do play off. Předtím majitel ocenění pro nejlepšího trenéra sezony 2009/10 sedm let působil v Oklahomě, se kterou hrál v ročníku 2011/12 neúspěšně finále s Miami.

Jednašedesátiletý Van Gundy se dohodl s Pelicans na odchodu po jediné sezoně. Tým se v ní nekvalifikoval do play off, s bilancí 31-41 obsadil v Západní konferenci jedenácté místo. Pro Van Gundyho to bylo zatím nejkratší angažmá v roli hlavního kouče v NBA, předtím působil tři roky v Miami, pět v Orlandu, s kterým v sezoně 2008/09 podlehl ve finále losangeleským Lakers, a čtyři v Detroitu. Podle The Athletic je vážnou kandidátkou na uvolněný post dosavadní asistentka a bývalá hvězda WNBA Teresa Weatherspoonová.