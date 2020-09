Kam kráčejí? V Thunder nevědí, a tak se s nimi trenér Donovan rozloučil

Pětapadesátiletý Donovan převzal mužstvo po Scottu Brooksovi v roce 2015 a pokaždé s ním postoupil do play off, přestože postupně odešli hvězdní hráči Kevin Durant, Russell Westbrook a Paul George.

V této sezoně obsadil třetí místo v anketě o nejlepšího trenéra roku, jeho tým v prvním kole play off podlehl Houstonu 3:4 na zápasy.

„Diskutovali jsme o možnosti další spolupráce a ukázalo se, že nejsme schopni mu předložit jasné informace o dalším směřování klubu v nejbližších sezonách, jak by si on v této fázi kariéry představoval. Proto jsme tuto kapitolu uzavřeli,“ konstatoval v prohlášení generální manažer klubu Sam Presti.

Oklahoma City nyní táhnou zkušení hráči Chris Paul a Danilo Gallinari, avšak klub překvapil, když je v průběhu sezony nevytrejdoval. Očekává se, že se v klubu začnou soustředit na mladší ročníky.

Donovan dosáhl v angažmá u Thunder, svého premiérového v NBA, bilance 243 vítězství a 157 porážek. V minulosti vedl basketbalisty University of Florida a slavil s nimi dva tituly v NCAA, ke světovému zlatu dovedl americkou reprezentaci do 19 let.

Očekává se, že dlouho bez zaměstnání nezůstane. Trenéra v současnosti hledají Chicago, Philadelphia, New Orleans či Indiana.