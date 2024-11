Krok sem, krok tam. NBA přiznala: Zápasy rozhodují neregulérní trefy

U kanadského celku může být nelibost o něco menší. Před spornou střelou totiž arbitři odpustili faul Davionu Mitchellovi, který srazil k zemi Jaylena Browna. Nejužitečnější hráč (MVP) poslední finálové série by v případě odpískání šel za stavu 123:123 k čáře pro trestné hody.

Jenže okolnosti donutily ke střele Jaysona Tatuma, jenž si několikrát přešlápl a poslal na koš přesně mířenou trojku. V ten moment ale měli rozhodčí reagovat, jak potvrdila NBA v rozboru posledních dvou minut.

Zato Suns bez zraněného Kevina Duranta útěchu hledali marně. S Minnesota Timberwolves, kteří jim v tabulce Západní konference dýchají na záda, protáhli sérii proher. Přitom do samotného závěru vedli, až pak Minnesota otočila na 115:114 a následně na konečných 120:117.

Julius Randle z Minnesota Timberwolves střílí v zápase s Phoenix Suns, v pozadí reklamuje faul Devin Booker.

I takové bývají zápasy NBA, avšak poslední trojka Juliuse Randla rovněž nepadla v souladu s pravidly. Devin Booker a další nejdříve reklamovali útočný faul na Joshe Okogieho.

„Randle si dobře pokryl míč a uvolnil se. Pochvalu si zaslouží i za těžkou střelu,“ začal hodnocení Mike Budenholzer, kouč Suns. „Ale takové odstrčení vám na začátku zápasu odpískají. Na konci už ne? Může to být frustrující, chceme, aby rozhodnutí byla konzistentní.“

NBA sudí hájila: „Randle pokládá ruku na Okogieho, kontakt uvolňuje ve chvíli, kdy se vrací ke střele. Okogie ale není vyřazen z obranného postavení v důsledku kontaktu s Randlem.“

U power forwarda z Minnesoty ale odhalila kroky stejně jako u Tatuma.

„Pozdě, pozdě. Měli to odpískat předtím,“ usmíval se na novináře Randle dva dny po zápase. „Ani jsem o tom nevěděl, až manželka vtipkovala, že jsem udělal kroky. Neřeším to, už se to stalo.“

Emocí přesto rozvířil dost, jako už to u posuzování specifického přestupku bývá.

Sám měl před třemi lety rudo před očima, když se píšťalka ozvala a rozhodčí mu sdělili provinění: kroky. Tehdy ještě s newyorskými Knicks dotahoval ztrátu proti Brooklyn Nets a po konci utkání ho museli spoluhráči krotit, aby odešel v poklidu do kabin. Rozhodčí se nakonec dočkali od ligy posvěcení svého rozhodnutí.

Před rokem zase zhořkl návrat na palubovky Lukovi Dončičovi, který Dallasu chvíli chyběl kvůli narození dcery Gabriely.

Do konce zápasu s Oklahoma City Thunder zbývalo necelých 90 sekund a Mavericks vedli o dva body, když rozhodčí zastavil Dončičův postup kvůli krokům. „Asi byly, ale takové můžete zapískat dvacetkrát za zápas. Nemůžete se tak rozhodnout poprvé minutu a půl před koncem,“ komentoval Slovinec spornou situaci a nechtěně poukázal na benevolentní přístup arbitrů.

Ještě víc ho rozčílilo, když rozhodčí nechali o necelou minutu později bez povšimnutí podobný pohyb oklahomského Jalena Williamse na opačném konci palubovky.

Díky neodpískaným krokům mohl loni v play off vyniknout Tyrese Maxey z Philadelphia 76ers v pátém zápasu proti New York Knicks.

A tak by se dalo pokračovat.

Přitom NBA se před dvěma lety právě na nedovolený pohyb hráčů chtěla výrazně zaměřit. Zatím naráží na rozdílný metr sudích i benevolenci.

A tak jsou opět kroky výrazným tématem.