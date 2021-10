Královna basketbalových lig startuje. Jaké vyhlídky mají Satoranský a Krejčí?

K mazákovi Tomáši Satoranskému se zřejmě přidá jedenadvacetiletý talent Vít Krejčí. Oba našinci však budou bojovat s tvrdou konkurencí ve vlastních týmech.

Satoranský po třech sezonách ve Washingtonu a dvou v Chicagu oblékne barvy New Orleans Pelicans. „Beru to jako novou výzvu a novou kapitolu ve své kariéře. V týmu proudí hodně pozitivní energie, můžeme vycházet z dobré obrany, ale stále se učíme, jak hrát v jednotlivých sestavách,“ líčil minulý týden mezi přípravnými zápasy.

V nich jeho nový tým, který do sezony vstoupí v noci na čtvrtek proti Philadelphii, ukázal očekávaný záměr: do základní pětky s českým reprezentantem nepočítá.

Tomáš Satoranský (vpravo) v dresu New Orleans Pelicans

Pozici prvního rozehrávače si nárokuje Devonte’ Graham, Satoranský tak bude čekat na svou šanci z lavičky. Jenže i tam má zdatnou konkurenci: Kiru Lewise Jr., dvacetiletou třináctku loňského draftu, a kanadského univerzála Nickeila Alexander-Walkera.

„Máme hodně hladových mladých kluků, kteří jsou připraveni posunout se,“ naznačuje nový trenér Willie Green.

Satoranský: výměna v letadle

Kvůli přetlaku na rozehrávačském postu kouč v přípravě posílal Satoranského i na křídlo, český basketbalista se ve čtyřech duelech dostal do základní sestavy jen jednou a vstřelil čtrnáct bodů.

Všechny ostatní adepty na rozehru ale Satoranský spolehlivě převyšuje zkušeností, kterou může využít třeba v koncovkách.

Roli náhradníka plnil Satoranský i v uplynulé sezoně v Chicagu, do základu naskočil v 18 duelech z 58 a v průměru zaznamenal 7,7 bodu a 4,7 asistence na zápas.

Když se na začátku srpna vracel z olympijských her v Tokiu, hned po přistání v Praze jej zastihla zpráva, že Bulls jej vyměnili společně s Garrettem Templem a volbou ve druhém kole draftu 2024 za třiadvacetiletého Lonzo Balla.

„Nastupoval jsem do letadla jako býk a po 16 hodinách jsem pelikán,“ smál se tehdy Satoranský.

I v New Orleans bude pobírat plat 10 milionů dolarů za sezonu, vstupuje však do posledního roku smlouvy, a tak se nedá vyloučit, že se za pár měsíců bude stěhovat znovu.

Teď ale Satoranský bude pomáhat Pelikánům, aby v úvodu sezony překonali absenci své největší hvězdy Ziona Williamsona, který laboruje se zraněním chodidla.

Navzdory štědrému přísunu od jedenadvacetiletého obra, který za zápas průměrně nasázel 27 bodů, celek z New Orleans v základní části zkrácené minulé sezony obsadil 11. místo s bilancí 31-41.

V blížícím se ročníku mu oficiální stránky NBA předpovídají zápasové skóre 38-44 a boj o desáté místo zaručující účast v play in turnaji.

Krejčího problém vyřešen

Ještě skromnější vyhlídky mají před startem sezony v Oklahoma City. Předposlední tým minulé základní části západní divize nebude patřit k aspirantům na play off ani nyní. Mladíci mohou jen překvapit.

Vít Krejčí na NBA Media Day před svojí první sezonou v NBA.

Mezi ně se řadí též Krejčí, který ale kvůli problémům s vízy nezasáhl ani do jednoho z přípravných mačů, což jej oproti konkurentům může znevýhodnit. Dobrou zprávou alespoň je, že klub už potíže vyřešil a Čecha může využít.

„Musí být fyzicky i mentálně připravený, aby se chopil šance ukázat svůj potenciál. Hráčů, kteří nastoupili do NBA a do dvou let byli zase pryč, jsou totiž kvanta,“ varoval před časem pro MF DNES bývalý basketbalista Luboš Bartoň, který Krejčího kariéru coby trenér detailně sleduje.

Zblízka přihlížel i tomu, když Krejčí ve 14 letech vyrazil do Španělska, odkud si jej v loňském draftu vybral Washington a obratem jej poslal do Oklahoma City.

A přestože český talent celý rok léčil vážné zranění kolene, před měsícem a půl podepsal s týmem čtyřletou smlouvu.

„Je to supr pocit. Je vidět, že mi věří,“ radoval se.

Onu důvěru vyjádřil slovy trenér Thunder Mark Daigneault: „Je to kvalitní hráč pod oběma koši. V defenzivě má obrovský motor, nebojí se vyhrnout si rukávy a zamazat se.“

První příležitost ukázat své přednosti ve slovutné NBA může Krejčí dostat v noci na čtvrtek proti Utahu.

Bez vakcíny? Mimo tým

Po minulých dvou ročnících, do nichž covid-19 výrazně zasáhl, je před startem nové sezony klíčovým tématem očkování. Pro trenéry a členy realizačních týmů je povinné. „A hráčů je proočkováno přes devadesát procent,“ uvádí oficiální web NBA.

Co čeká odpůrce?

V krajním případě i ztráta místa, což potkalo Kyrieho Irvinga z Brooklyn Nets. Klub, který se řadí mezi favority na celkový triumf, svou hvězdu suspendoval, protože Irving se nemůže plnohodnotně zapojovat do tréninků ani zápasů.

Brooklynský rozehrávač Kyrie Irving před zápasem s Bostonem

Hrát by se mělo i s diváky v hledištích. Jejich přítomnost se bude řídit lokálními pravidly v jednotlivých městech. Potvrzení o očkování či negativním testu se vyžaduje na třinácti místech.