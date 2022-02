Satoranský i Krejčí zůstali na lavičce, Dončičova palba tentokrát nestačila

Satoranský se poprvé po výměně z New Orleans přes Portland dostal do sestavy San Antonia, ale legendární trenér Gregg Popovich jej do hry neposlal.

Úspěch Spurs, kteří průběžně vedli až o 18 bodů, režíroval Dejounte Murray s 31 body, 12 asistencemi a sedmi doskoky. Hosté sice prohráli na doskoky 34:46, ale ztratili jen pět míčů, zatímco domácí celek 15.

„Hrajeme o play off. Nikdo nechce prohrávat,“ řekl Murray. San Antonio je v Západní konferenci dvanácté s bilancí 22-35 a ztrátou jednoho vítězství na desátý Portland (23-34). Mezi oběma kluby jsou Pelicans (22-34). Jejich nová posila C. J. McCollum si vytvořil sezonní maximum 36 body.

Pro trenéra Popoviche byl sobotní úspěch San Antonia už 1332. vítězstvím v NBA, na druhé pozici historického pořadí tím vyrovnal Lennyho Wilkense. Rekordman Don Nelson je jen o tři výhry úspěšnější.

Krejčí si o den dříve zahrál v lize po třech měsících a dal čtyři body. Tentokrát jen sledoval porážku, jeho tým vedl celý první poločas, ale nakonec mu nestačil ani náskok až 14 bodů.

V dresu Bulls nasbíral DeMar DeRozan 38 bodů a prodloužil sérii s alespoň 35 body na pět utkání. K vyrovnání klubového rekordu Michaela Jordana mu jich ale ještě pět chybí. DeRozan dal devět bodů v posledních pěti minutách. „Je to neuvěřitelný profesionál. Pokaždé je připravený,“ pochválil DeRozana trenér Billy Donovan.

Třicetibodový výkon předvedl i Nikola Vučevič (31), Chicago si k výhře dopomohlo 57 doskoky. V týmu Thunder zaznamenal druhý triple double v sezoně Josh Giddey, autor 11 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí.

Střelcem dne byl Luka Dončič, po čtvrtečních 51 bodech proti LA Clippers nasázel stejnému soupeři 45 bodů, Mavericks však doma tentokrát podlehli 97:99.

Pivot Philadelphie Joel Embiid jako první hráč v klubu od počinu Wilta Chamberlaina v roce 1968 zaznamenal triple double se čtyřicetibodovým příspěvkem. Sixers díky němu porazili Cleveland 103:93. Embiid ke 40 bodům přidal 14 doskoků a 10 asistencí. James Harden by si měl odbýt debut nejdříve v úterý. „Věřím, že mi hru ještě více usnadní,“ těšil se Embiid.

Dosud nejlepší výkon od návratu po těžkém zranění a téměř dvouleté pauze předvedl střelec Golden State Klay Thompson. Warriors porazili Los Angeles Lakers 117:115, poté co LeBron James dvě sekundy před koncem netrefil dvě šestky ze tří. Thompson k triumfu pomohl 33 body, z nichž 16 zaznamenal v poslední části. Sekundoval mu Stephen Curry s 24 body, kalifornskému týmu naopak nepomohlo ani 26 bodů, 15 doskoků a osm asistencí Jamese, který proměnil jen devět z 27 střel.

Lakers prohráli potřetí v řadě a s bilancí 26-31 jsou v Západní konferenci až devátí. Pátou výhru v řadě vybojoval nejlepší tým ligy Phoenix, který porazil i díky 26 bodům Devina Bookera Orlando 132:105.