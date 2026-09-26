Nejvěrnější z celé NBA. Curry přidá v dresu Warriors další dvě sezony

Osmatřicetiletý basketbalista podepsal novou smlouvu, podle ESPN na dva roky a 116 milionů dolarů (téměř 2,5 miliardy korun). Za Warriors hraje špičkový střelec a rekordman v počtu tříbodových košů od roku 2009, díky nové dohodě může zaokrouhlit společnou éru na dvacet let.
Curry, jenž s reprezentací USA vyhrál olympijský turnaj v Paříži a také dvakrát mistrovství světa, laboroval v minulé sezoně s kolenem. V NBA chyběl se syndromem bolestivé čéšky dva měsíce a stihl jen 43 zápasů. Přesto se dostal na průměr 26,6 bodu na utkání.
Vedení klubu ze San Franciska mu v posledních týdnech předložilo několik nabídek a Curry řekl, že kolem vyjednávání nechce dělat žádné drama. I s ohledem na to, že v úterý začíná přípravný kemp.
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Rozhodl se přijmout kontrakt na dva roky s hráčskou opcí pro sezonu 2028/29 a obdrží o 20 milionů dolarů méně, než mohl maximálně dostat. Uvolnil tak prostor pod platovým stropem.
„Těší mě představa, že se vrátím k práci. Mám pocit, že jsem období mezi sezonami využil skvěle a nepochybuji, že jsem fyzicky dobře připravený,“ řekl nejužitečnější hráč ligy z let 2015 a 2016, hvězdný rozehrávač a elitní střelec ve středu.
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V NBA drží Curry rekord v počtu trojek, kterých dal již 4248. K titulům pomohl Golden State v letech 2015, 2017, 2018 a 2022. Letos Warriors vypadli již v předkole play off.