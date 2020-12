Pánové, tohle bude náročné. Nejistá sezona pro Satoranského i celou NBA

Basketbalová show v koronavirem zmítaném roce zvolila sváteční start, ale covid-19 zasahuje také do situace jediného Čecha v lize. Satoranský je už několik dní v kategorii nazvané „omluvená absence“, což je podle chicagských médií novotvar pro záležitosti související s koronavirem.

Neznamená to nutně, že by Satoranský sám musel mít pozitivní test, variantou je třeba nucená karanténa; koronavirus v kádru Bulls diagnostikovali podzimní posile Garrettu Templovi, ale ten byl v neděli poprvé zpět na tréninku, zatímco Satoranský dál absentuje.

„Pánové, tohle bude náročné,“ uvedl Temple pro Chicago Sun Times. „Je tu najednou tolik rozdílů a tolik vnějších vlivů, že se všichni budeme učit. A to za pochodu.“

Pokud by Satoranský stihl úvodní zápas proti Atlanta Hawks, začal by skoro jistě na střídačce. Roli prvního rozehrávače pevně uchopil nadaný Coby White.

„Zasloužil si to. Má za sebou opravdu velký progres, jeho hra se mi moc líbila,“ líčil Satoranský na startu přípravy. „Ale jsem za něj rád. Vždycky jde o to, abyste byli soutěživí, navzájem si pomáhali. Máme dobrý vztah.“



Zároveň je jasné, že nehodlá sezonu jen prosedět a profandit. Satoranskému je 29 let, začíná svůj pátý ročník v NBA a v tom minulém si při své premiéře v dresu Bulls vylepšil většinu klíčových statistik (počet duelů v základní pětce, minut, bodů, doskoků, asistencí i zisků). Pochvaloval si, že mu extrémně dlouhá pauza - Chicagu sezona skončila už v březnu - dala šanci doléčit tělo a vypilovat střelbu.

A soudě dle mediálních vyjádření ho spolu se zbytkem týmu těší také trenérská změna. Nepříliš oblíbený Jim Boylen byl odejit, Donovan v NBA platí za kapacitu. Když byl hvězdný Zach LaVine dotázán, zda v šatně zvyšuje hlas jako Boylen, jen se usmál: „To bych neřekl. Ale když mluví, každý poslouchá.“

Zní to jako první krok k oživení legendární značky. Satoranskému by navíc měl sedět i koučem vyznávaný styl. „Můj basket už roky stojí na tom, že zapojuju ostatní do ofenzivy a nehraju tolik jeden na jednoho,“ říkal po svém jediném startu v přípravě, po němž ho Donovan ocenil: „Dodal týmu energii, vdechl naší hře život.“

Takže ceněný člen užší rotace, byť formálně mimo základní pětku? Vypadá to tak, jenže pokud se v soutěži mohou věci obvykle měnit ze dne na den, teď se čeká ještě kratší interval. Prvním faktorem je extrémně našlapaný program: jen do konce roku čeká Chicago pět zápasů, za leden pak dalších 15 a v únoru 14!

Billy Donovan, nový trenér Chicago Bulls, se před zápasem s Oklahoma City Thunder přišel pozdravit se Shaiem Gilgeousem-Alexanderem.

Hrát se bude doslova obden. Je neodhadnutelné, jak tempo spojené s cestováním zamíchá s formou, zvlášť když většina hráčů Bulls posledního tři čtvrtě roku jen trénovala. Pominout nelze ani riziko zranění. A koronavirus: na rozdíl od NHL, která vsadila na zápasy jen v rámci jednotlivých divizí, hodlá NBA tradičně kočovat po USA, a dokonce stále plánuje vpouštět do arén omezený počet diváků.

„Musím mít otevřenou mysl,“ pronesl kouč Donovan před startem ohledně toho, jak zapeklité skládání sestavy ho může občas čekat. Totéž platí pro Satoranského. Šance přijdou - bez ohledu na aktuální startovní podmínky.

„V NBA se věci mění rychle a obzvlášť dneska žijeme v nejisté době, takže sázet si na to, jestli Saty sezonu u Bulls dohraje, je dost ošidné,“ říká Jiří Welsch, jeho český předchůdce ve slavné lize. Ale věří mu: „Kdybych si vsadit měl, tak bych řekl, že ano. Myslím, že pro organizaci Bulls je pořád cenným hráčem. Kombinuje vysokou kvalitu - basketbalovou, lidskou, charakterovou - se zkušenostmi a relativně rozumnou smlouvou. Nedokážu si moc představit, proč by se měli takového hráče zbavovat.“