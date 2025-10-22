připravujeme podrobnosti
Dončič začal sezonu NBA parádně, ale Lakers padli. Šampioni udolali rivala
Luka Dončič (77) z Los Angeles Lakers se dere pod koš Golden State Warriors, brání ho Al Horford (20). | foto: Ethan Swope, AP
KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled
Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.
Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie
Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....
Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf
Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...
Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?
Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....
Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý
Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...
Pastrňák se Zachou byli u dvou tref, Nečas dal gól Vejmelkovi
V úterním programu hokejové NHL se prosadila pětice Čechů. Body útočníků Davida Pastrňáka (0+2) s Pavlem Zachou (1+1) pomohly Bostonu jen ke zmírnění prohry 3:4 s Floridou. Po jedné přihrávce brali...
Trest pro (ne)škrtícího kouče ve fotbale platí, policie řeší výtržnictví
Případ trenéra Lukáše Rusníka, který (ne)škrtil začínajícího rozhodčího Dominika Svobodu, je fotbalově zatím uzavřený. S odvoláním proti vysokému, pětiletému, trestu neuspěl kvůli formálním...
Dončič začal sezonu NBA parádně, ale Lakers padli. Šampioni udolali rivala
Boje v NBA začaly - a velké basketbalové hvězdy se hned v první den perou o individuální ocenění. Luka Dončič vedl Los Angeles Lakers v derby s Golden State Warriors 43 body, 12 doskoky a devíti...
Nosková v Tokiu otočila proti Kesslerové a slaví postup do čtvrtfinále
Tenistka Linda Nosková postoupila do čtvrtfinále v Tokiu. Turnajová šestka, která měla na úvod volný los, zdolala ve 2. kole po více než dvouhodinovém boji Američanku McCartney Kesslerovou 5:7, 6:3,...
Jágr hledá formu a otevřeně hlásí: Je dost pravděpodobné, že přijdu a řeknu konec
Už před uplynulou sezonou avizoval konec. „Asi jsem lhal,“ pousměje se zpětně Jaromír Jágr. Z legendárního útočníka stále vyzařuje energie, kterou ho v životě nabíjí snad jedině hokej. I ve...
Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak
Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...
Jestli se mi má koleno zase rozbít, tak ať. Jsem bojovník, ne marod, říká Vorlický
Mohl si vyrazit jako účastník zájezdu. Na místo, kde prožil tolik dobrého i zlého. Lukáš Vorlický, záložník fotbalové Slavie, tu možnost s díky odmítl. Než aby se trápil na tribuně, radši zůstane...
Atalanta? Budeme odvážnější než proti Interu. Musíme hrát srdcem, nabádá Zima
Od naší zpravodajky v Itálii Když mu na tiskové konferenci položil otázku jeden z místních novinářů, spustil plynule italsky. Řeč nezapomněl. Vždyť působil tři roky v FC Turín. Teď už David Zima kroutí třetí sezonu zpátky ve...
Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti
Fotbalová Liga mistrů zažila nebývalé brankové hody. Úterní zápasy 3. kola ligové fáze odstartovala výhra Barcelony 6:1 nad Olympiakosem. Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Leverkusenu 7:2, PSV...
Miami se nekoná. Španělská liga od zápasu Barcelony v USA ustoupila
Španělská fotbalová liga odvolala plán odehrát prosincový zápas Barcelony s Villarrealem v Miami. Vedení La Ligy, které teprve nedávno získalo pro uspořádání řádného soutěžního utkání v zahraničí...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Raškův ostrý faul? Musí to líp vyhodnotit, pravil Nedvěd. Duel ovlivnila i kontroverze
Ne že by do té doby byla Sparta lepší, ale stále držela s třineckými hokejisty nerozhodný stav. Fanoušci očekávali dramatický závěr, jenže ve 48. minutě útočník Adam Raška tvrdě nalétl kolenem do...
Olomoucká pohádka pokračuje, je čtvrtá. I díky výzvě a vlastenci Kašeho
Dvě třetiny se trápili. Nakonec ale lze konstatovat, že olomoučtí hokejisté i po úterý pokračují ve své pohádce. Všemi odepisovaní, přece očividní adepti na baráž, se po šestnácti kolech vyhřívají na...