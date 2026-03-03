Murraymu sedí Jazz, za Boston se blýskl španělský mladík. Younga vyloučili

  7:58
Jamal Murray nastřílel NBA 45 bodů a dovedl Denver k vítězství 128:125 nad Utahem. Pro kanadského basketbalistu to byl už devátý zápas kariéry se 45 body a více, z toho třetí proti Jazz. Jeho rok starý rekord má hodnotu 55 bodů.
Jamal Murray z Denver Nuggets střílí během utkání s Utah Jazz.

Jamal Murray z Denver Nuggets střílí během utkání s Utah Jazz. | foto: Tyler TateAP

Payton Pritchard z Boston Celtics se tlačí kolem Kevina Portera Jr. z Milwaukee...
Luka Garza z Boston Celtics brání Janise Adetokunba z Milwaukee Bucks.
Nate Williams z Golden State Warriors přichází o míč díky dobré obranné práci...
Bilal Coulibaly z Washington Wizards smečuje, Tari Eason z Houston Rockets...
5 fotografií

Po dvou předchozích porážkách potřeboval Denver vyhrát, ale Utah doma celý zápas odolával. I díky Keyontemu Georgeovi, který zaznamenal 36 bodů.

Duel došel až do vyrovnané koncovky, ve které Jazz ještě dvě minuty před koncem vedli o čtyři body. Pak ale Murray skóre otočil. Domácím mohl vrátit vedení George, který byl při nájezdu faulován, ale po trenérské výzvě sudí zákrok přehodnotili jako blok Nikoly Jokiče a míč pro Denver. Jokič pak trestnými hody výhru potvrdil a dostal se na 22 bodů.

Podívejte se na výkony Jamala Murrayho a Keyonteho George:

I v oslabení bez hlavní opory Jaylena Browna a pivota Neemiase Quety dokázal Boston přehrát Milwaukee na jeho hřišti rozdílem třídy 108:81. Po měsíci tak Celtics zopakovali skoro stejný výsledek, na začátku února porazili Bucks 107:79.

Tehdy ale Milwaukee nemělo svou hvězdu Janise Adetokunba, který už byl nyní po více než měsíci na marodce zpět a dal 19 bodů. Celtics táhl s 25 body Payton Pritchard, osobní rekordy 18 bodů a 16 doskoků zaznamenal španělský nováček Hugo González. Boston zápas rozhodl šňůrou 25:4 na přelomu první a druhé čtvrtiny.

Houston zvítězil nad Washingtonem 123:118. Alperen Sengün k tomu přispěl 32 body a Kevin Durant 30 body. Během utkání došlo k potyčce, při které Trae Young opustil lavičku a byl tak vyloučen. Nová hvězda Wizards má přitom ve čtvrtek debutovat po vyléčení zranění a přestupu z Atlanty. Nyní však posilu možná čeká trest.

Podívejte se, jak byl Trae Young vyloučen:

Výsledky basketbalové NBA:

Washington - Houston 118:123
Milwaukee - Boston 81:108
Utah - Denver 125:128
Golden State - LA Clippers 101:114

Nejčtenější

Trump se dál vysmívá Kanadě a jejím hokejistům. Zlatý gól na ZOH si přivlastnil

Záběr z uměle vytvořeného videa Donalda Trumpa s americkými hokejisty.

Americký prezident Donald Trump a Bílý dům neotáleli s reakcí na nedělní kanadskou hokejovou prohru, jež Spojeným státům vynesla olympijské zlato. Zatímco Bílý dům sdílel snímek, na němž orel...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy...

Mohla jsem přijít o nohu, přiznala Vonnová. Prozradila, kdo ji zachránil

Pád Lindsey Vonnové na trati olympijského sjezdu v Cortině. (8. února 2026)

Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová přiznala, že kvůli vážnému zranění z pádu v olympijském sjezdu mohla přijít o nohu. Jednačtyřicetiletá Američanka, která do závodu nastoupila s přetrženým vazem v...

Z pouštních dun na zmrzlou sjezdovku. Macík se řítil po Monínci v bugině

Martin Macík a vůz Can-Am Maverick na Monínci.

Martin Macík, dvojnásobný vítěz Rallye Dakar je zvyklý na závodní klání v horku písečných dun. Teď si vyzkoušel pravý opak. V terénní bugině Can-Am Maverick se řítil po zasněžené sjezdovce na Monínci...

3. března 2026

Šéf lovosické házené po pohárové slávě: Nejde být špička ve fotbale i curlingu

Házenkáři Lovosic slaví Český pohár 2026.

Střídmá oslava a zase hned do práce. Házenkáři Lovosic senzačně ovládli pohárové finále s obhájcem Karvinou a počtvrté v historii získali zlato, ale euforií se unášet nenechají. Vrchol sezony vidí až...

3. března 2026  9:29

Bude bezpečno? Co s Íránem? Fotbalové MS začne za 100 dní, řeší ale potíže

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Gianni Infantino, šéf světového fotbalu, slibuje velkolepou show a „největší sportovní událost, kterou kdy lidstvo spatřilo a spatří“. Ale bude to možné v době, kdy svět v přímém přenosu sleduje...

3. března 2026

Facka na konci i startu, Ústí stotisícovou pokutu nežehlí. Habanec: Deka to není

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fackou pro ně druholigový podzim skončil, fackou začalo i jaro. Domácí prohra 0:1 s poslední Kroměříží je pro ústecké fotbalisty budíčkem, ale trenér Svatopluk Habanec se nebojí. „Není to tragédie,...

3. března 2026  8:18

Tříbodový Nečas řádil proti LA, Vladař vychytal výhru na ledě Toronta

Martin Nečas z Colorado Avalanche se pokouší obejít Jeffa Malotta z Los Angeles...

Hokejový útočník Martin Nečas po návratu z olympiády pokračuje ve skvělých výkonech. Ze čtyř posledních startů vyprodukoval úctyhodných devět bodů, naposledy bilancí 1+2 režíroval výhru Colorada 4:2...

3. března 2026  7:14,  aktualizováno  8:06

Murraymu sedí Jazz, za Boston se blýskl španělský mladík. Younga vyloučili

Jamal Murray z Denver Nuggets střílí během utkání s Utah Jazz.

Jamal Murray nastřílel NBA 45 bodů a dovedl Denver k vítězství 128:125 nad Utahem. Pro kanadského basketbalistu to byl už devátý zápas kariéry se 45 body a více, z toho třetí proti Jazz. Jeho rok...

3. března 2026  7:58

SP ve snowboardingu Špindlerův Mlýn 2026: program, výsledky, vstupenky

Zuzana Maděrová při cestě za svou zlatou olympijskou medailí.

Světový pohár ve snowboardingu poprvé míří do Špindlerova Mlýna. V areálu Svatý Petr se uskuteční závody paralelního slalomu mužů a žen, které patří mezi nejatraktivnější disciplíny zimní sezony. Na...

3. března 2026  7:57

Karviná v křeči, po dobrém podzimu klesá. Srážejí nás dětské nemoci, míní Jarolím

Trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím přemítá, co udělat s týmem, když po...

Nula bodů a skóre 1:10. Po pěti prohrách v jarní části první ligy se fotbalisté MFK Karviná propadli z šesté příčky na osmou, přičemž od skupiny týmů, které čeká boj o záchranu, je dělí šest bodů.

3. března 2026  7:30

Šachy v područí Kremlu. Velmistr zásobuje ruskou armádu, dveře má přesto otevřené

Premium
Sergej Karjakin hraje šachy s vojáky na okupovaných územích.

Vyvolalo to velké pobouření v šachovém světě. Takové, že se ho možná lekla i Světová šachová federace FIDE, přestože je ovládaná Rusem Dvorkovičem. Oč šlo? Ruského velmistra Sergeje Karjakina totiž...

3. března 2026

Zlín prohrál s rezervou Pardubic v předkole play off, je zápas od vyřazení

Radost zlínských hokejistů po utkání s Litoměřicemi.

Třebíč vyhrála úvodní zápas předkola první hokejové ligy proti Táboru 4:3 v prodloužení. Rezerva Pardubic zvítězila na domácím ledě 3:1 nad Zlínem. Hraje se na dva vítězné zápasy, takže loňský...

2. března 2026  22:12

Kombinéza Leerdamové se vydražila za pět milionů. Peníze získá klub, v němž začínala

Jake Paul sleduje z tribuny zlatou jízdu své snoubenky Jutty Leerdamové....

Za 195 000 eur (4,7 milionu korun) se prodala v internetové aukci podepsaná závodní kombinéza nizozemské rychlobruslařky Jutty Leerdamové, která v ní získala na olympijských hrách v Miláně zlatou a...

2. března 2026  21:12

Obránce Vitík dostal míčem do hlavy a nedohrál zápas Boloni v Pise

Martin Vitík v dresu Boloni.

Český reprezentační obránce Martin Vitík z Boloni nedohrál po ráně míčem do hlavy utkání 27. kola italské fotbalové ligy v Pise. Třiadvacetiletý stoper musel střídat ve 21. minutě, jeho tým zápas...

2. března 2026  20:04,  aktualizováno  20:48

