Po dvou předchozích porážkách potřeboval Denver vyhrát, ale Utah doma celý zápas odolával. I díky Keyontemu Georgeovi, který zaznamenal 36 bodů.
Duel došel až do vyrovnané koncovky, ve které Jazz ještě dvě minuty před koncem vedli o čtyři body. Pak ale Murray skóre otočil. Domácím mohl vrátit vedení George, který byl při nájezdu faulován, ale po trenérské výzvě sudí zákrok přehodnotili jako blok Nikoly Jokiče a míč pro Denver. Jokič pak trestnými hody výhru potvrdil a dostal se na 22 bodů.
I v oslabení bez hlavní opory Jaylena Browna a pivota Neemiase Quety dokázal Boston přehrát Milwaukee na jeho hřišti rozdílem třídy 108:81. Po měsíci tak Celtics zopakovali skoro stejný výsledek, na začátku února porazili Bucks 107:79.
Tehdy ale Milwaukee nemělo svou hvězdu Janise Adetokunba, který už byl nyní po více než měsíci na marodce zpět a dal 19 bodů. Celtics táhl s 25 body Payton Pritchard, osobní rekordy 18 bodů a 16 doskoků zaznamenal španělský nováček Hugo González. Boston zápas rozhodl šňůrou 25:4 na přelomu první a druhé čtvrtiny.
Houston zvítězil nad Washingtonem 123:118. Alperen Sengün k tomu přispěl 32 body a Kevin Durant 30 body. Během utkání došlo k potyčce, při které Trae Young opustil lavičku a byl tak vyloučen. Nová hvězda Wizards má přitom ve čtvrtek debutovat po vyléčení zranění a přestupu z Atlanty. Nyní však posilu možná čeká trest.
Výsledky basketbalové NBA:
Washington - Houston 118:123