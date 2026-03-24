Dončičova palba Lakers k desáté výhře v řadě nedovedla. Krejčí znovu chyběl

Autor: ,
  8:10aktualizováno  8:36
Jedna šňůra končí, druhá pokračuje. Ačkoliv hvězdný Luka Dončič podesáté v řadě nastřílel více než 30 bodů, LA Lakers přišli o vítěznou sérii. S Detroitem, vedoucím týmem Východní konference, kterému chyběl zraněný lídr Cade Cunningham, v basketbalové NBA padli 110:113.
Luka Dončič z Los Angeles Lakers se diví během utkání s Detroit Pistons.

Luka Dončič z Los Angeles Lakers se diví během utkání s Detroit Pistons. | foto: David Reginek/Imagn ImagesReuters

Luka Dončič během utkání s Detroit Pistons.
Oslabené Pistons dovedl k výhře především rezervní rozehrávač Daniss Jenkins, který si 30 body vytvořil osobní rekord. Detroit si připsal čtvrtý triumf v řadě. Jenkinsovi sekundoval s 20 body a 11 doskoky Jalen Duren.

Za Lakers dal Luka Dončič 32 bodů a Austin Reaves 24. LeBron James vyšel v prvním poločase střelecky naprázdno, nakonec ale nasbíral 12 bodů, 10 asistencí a devět doskoků. Lakers jsou v Západní konferenci stále třetí.

Podívejte se na závěr zápasu LA Lakers vs. Detroit Pistons:

Naopak už dvanácté utkání v řadě ovládlo Oklahoma City, které zvítězilo na palubovce Philadelphie 123:103 a vylepšilo si bilanci na 57 výher a 15 porážek.

Domácímu týmu nepomohlo ani 35 bodů V.J. Edgecomba. Obhájcům titulu pomohl 22 body hvězdný Shai Gilgeous-Alexander, 18 bodů dal Jalen Williams, jenž se vrátil po šestnáctizápasové pauze vynucené svalovým zraněním.

V čele soutěže si Thunder udrželi náskok před San Antoniem. Spurs vyhráli v Miami 136:111, Victor Wembanyama se prosadil 26 body a 15 doskoky. Texaský tým uspěl pošesté v řadě, domácí utrpěli pátou porážku za sebou.

Vít Krejčí, kterého trápí poraněné lýtko, vynechal už páté utkání. Jeho Portland v pondělí porazil Brooklyn jasně 134:99. Hvězdou zápasu se stal Belgičan Toumani Camara s 35 body, když proměnil devět trojek z 11 pokusů. Nets prohráli už poosmé za sebou, Portland je devátý v Západní konferenci.

Ani 40 bodů Kevina Duranta nestačilo Houstonu v Chicagu, kde prohrál 124:132. Durant proměnil 15 z 23 střel a přidal sedm doskoků. Rockets však v průběhu zápasu prohrávali až o 22 bodů. K vítězství Chicaga přispěl Collin Sexton 25 body a Matas Buzelis 23 body.

Dallas podlehl doma Golden State 131:137 po prodloužení, přestože vedl až o 15 bodů, a prohrál počtvrté za sebou. Mavericks nestačilo 32 bodů hvězdného nováčka Coopera Flagga. Vítěze táhl s 23 body Moses Moody, který si však v závěru prodloužení bez cizího zavinění poranil koleno a hřiště opustil na nosítkách. „Ještě nevíme, co s tím má, ale vypadalo to ošklivě,“ řekl Steve Kerr, trenér Warriors.

Po 16 porážkách v řadě, což je negativní klubový rekord, se dočkala vítězství Indiana. Nejhorší tým soutěže vyhrál 128:126 v Orlandu. Pascal Siakam se podílel na úspěchu loňského finalisty 37 body a klíčovým blokem proti nájezdu Paola Banchera v poslední sekundě.

Los Angeles Clippers porazili Milwaukee jednoznačně 129:96. Kawhi Leonard se zasloužil o výhru 28 body. Utah doma podlehl Torontu navzdory 37 bodům Ace Baileyho 127:143. Za Raptors nastřílel 27 bodů R.J. Barrett.

Výsledky basketbalové NBA:

Atlanta - Memphis 146:107
Detroit - LA Lakers 113:110
Orlando - Indiana 126:128
Philadelphia - Oklahoma City 103:123
Miami - San Antonio 111:136
Chicago - Houston 132:124
Utah - Toronto 127:143
Dallas - Golden State 131:137 po prodl.
Portland - Brooklyn 134:99
LA Clippers - Milwaukee 129:96

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

