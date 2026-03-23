Denver vyzrál na Portland bez Krejčího. NY Knicks si zastříleli proti Washingtonu

Basketbalisté Portlandu v NBA po třech vítězstvích za sebou prohráli na palubovce Denveru 112:128. Český reprezentant Vít Krejčí kvůli zranění lýtka vynechal už čtvrtý zápas Trail Blazers po sobě. Jeho parťákům se nepovedlo zastavit srbského pivota Nikolu Jokiče, který táhl Denver s 22 body, 14 doskoky a 14 asistencemi a připsal si 35. triple double sezony a 192. v kariéře.
Nikola Jokič a Aaron Gordon z Denver Nuggets.

Ben Saraf z Brooklyn Nets zakončuje přes bránící soupeře ze Sacramento Kings.
Bones Hyland z Minnesota Timberwolves hledá cestu kolem Huga Gonzáleze z Boston...
Karl-Anthony Towns z New York Knicks během utkání s Washington Wizards.
Portlandu kromě Krejčího chyběla i jedna z klíčových opor Jerami Grant. Naopak Denver byl po delší době v podstatě kompletní, když po absenci 19 zápasů se zapojil i Peton Watson a dal 14 bodů. Klíčovými postavami však byli opět Jokič a Jamal Murray, který dal také 22 bodů.

Už v první čtvrtině nastříleli Nuggets 42 bodů, Portland se však držel zejména díky Denimu Avdijovi a jeho 23 bodům a 14 asistencím i pivotovi Donovanu Clinganovi, který trefil i čtyři trojky, což je jeho osobní rekord. Celkem nasbíral 18 bodů a 13 doskoků.

Denver si však postupně vypracoval vedení až o 20 bodů a nedal Trail Blazers šanci. Doma nad Portlandem vyhrál pojedenácté za sebou.

New York vyhrál nad Washingtonem 145:113 a šestou výhrou v řadě se v tabulce Východní konference dotáhl na druhý Boston. Ten totiž naopak doma překvapivě podlehl Minnesotě 92:102. Pro Timberwolves to byla první výhra v Bostonu od roku 2005.

Knicks to proti druhému nejhoršímu týmu soutěže měli celkem jednoduché. Wizards kladli odpor jen v první čtvrtině, postupně ale nabrali ztrátu 33 bodů a ani jednou v zápase nevedli. Připsali si tak 16. porážku za sebou, což je vyrovnaný klubový rekord.

Vítězný tým v zápase táhl zejména Karl-Anthony Towns, který k 26 bodům přidal i 16 doskoků.

Karl-Anthony Towns z New York Knicks během utkání s Washington Wizards.

Minnesota sice znovu postrádala svou hvězdu Anthonyho Edwardse, ale o to více se soustředila na obranu a dovolila Bostonu proměnit jen 36 procent střel. Jaylen Brown sice nakonec nasbíral 29 bodů, ale potřeboval na to 26 pokusů a 11 trestných hodů. Timberwolves měli útok více rozvrstvený a zazářil zejména náhradník Bones Hyland s 23 body.

Phoenix po pěti porážkách zabral a zvítězil 120:98 nad Torontem. Devin Booker přispěl 25 body.

Nejlepším střelcem večera byl Malik Monk s 32 body. Pomohl tak Sacramentu k výhře 126:122 v souboji týmů bez šance na play off s Brooklynem. Pro Nets to byla sedmá porážka za sebou. Nic s tím neudělal ani mladý Izraelec Ben Saraf, který si 22 body vytvořil nové osobní maximum v NBA.

Výsledky basketbalové NBA:

Denver - Portland 128:112
Sacramento - Brooklyn 126:122
New York - Washington 145:113
Boston - Minnesota 92:102
Phoenix - Toronto 120:98

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Senzace! Manuel je halovou mistryní světa na čtyřstovce, vylepšila si osobní rekord

Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel slaví titul halové mistryně světa.

V pouhých dvaceti letech slaví Lurdes Gloria Manuel famózní úspěch, v Toruni se stala halovou mistryní světa na trati 400 metrů! Ve finále si vylepšila osobní rekord na 50,76 a má první individuální...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Zpět ve starém. Sparta si užila nostalgii, Krejčík uklidňoval: Porážka není tragédie

Hokejisté Sparty se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejisté zdánlivě na dosah ruky, fanoušci na tribunách namačkaní vedle sebe. Ale že by jim to snad vadilo? Ani v nejmenším. Návrat do Sportovní haly ve spoustě z nich probudil závan nostalgie. Vždyť...

23. března 2026  8:36

Duplantis už se těší, pro atletické hvězdy složí hymnu. Kdo jiný, prohlásil šéf Coe

Švédský tyčkař Armand Duplantis slaví na mistrovství světa v Tokiu překonání...

Světová atletika oznámila, že hymnu pro premiérové ultimátní mistrovství světa, kterého se zúčastní vybraní elitní závodníci, složí nejlepší tyčkař historie Armand Duplantis. „Vždycky se snažím...

23. března 2026  8:21

Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry

Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s...

Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů,...

22. března 2026  20:10,  aktualizováno  23. 3. 7:47

Voborníková září a český biatlon je šestý na světě. Sezona? Lepší než se čekalo

Tereza Voborníková slaví s týmem bronzovou medaili z hromadného závodu v Oslu.

Tereza Voborníková na bronzovém stupni na olympiádě a nyní i při finále Světového poháru. Dvě medailová umístění štafet v pohárových bitvách v průběhu sezony. Šesté místo Michala Krčmáře pod pěti...

23. března 2026  7:33

Fanoušci oblékli Máchu do dresu, básnila ale Jihlava po obratu: Náš kotel? Fantazie

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Vlajkonoši hokejových Litoměřic oblékli básníka Karla Hynka Máchu do kališnického dresu, ale jeho věštba se nevyplnila. Na transparentu stálo „o Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech“ -...

Znovu třetí na Grand Prix. Fleretistovi Choupenitchovi se dařilo v Limě

Fleretista Alexander Choupenitch se hecuje na Grand Prix v Turíně.

Fleretista Alexander Choupenitch obsadil třetí místo na Grand Prix v Limě. V semifinále nestačil na světovou dvojku Guillauma Bianchiho, kterému podlehl 10:15. Ital si poté ve finále poradil 15:12 s...

23. března 2026  6:53

Hlavně chci hrát, ať zůstanu v NHL. Nosek o návratu po zranění i situaci na Floridě

Premium
Tomáš Nosek odklízí puk od vlastní brány.

Prožíval krásné období s pocity nebývalého úspěchu v podobě zisku Stanley Cupu. Když mu najednou při skoku ruplo v koleni. Tomáš Nosek musel loni v létě na operaci, přišel o olympijské hry a v dresu...

23. března 2026

Real v madridském derby porazil Atlético, triumf dvěma góly režíroval Vinícius

Vinícius Júnior z Realu Madrid slaví gól v derby proti Atlétiku.

Fotbalisté Realu Madrid ve 29. kole španělské ligy vyhráli městské derby s Atlétikem 3:2 a zůstali čtyři body za vedoucí Barcelonou, která dnes porazila Vallecano 1:0. Real uspěl i díky dvěma trefám...

22. března 2026  23:34

Tohle vítězství může být rozhodující, tuší Malík. Sparťany deptal hlavně v nájezdech

Brankář Nick Malík přijímá gratulace od Jakuba Lva po vychytaných samostatných...

Zase patřil ke klíčovým postavám týmu. Ačkoliv inkasoval nejvíc gólů z dosavadních zápasů série, zaslouženě sklízel od hostujících fandů ovace. „Hráli jsme skvěle, Spartu jsme do ničeho moc...

22. března 2026  23:01

Lehečka je v Miami poprvé v osmifinále, Alcaraz nestačil na Kordu

Jiří Lehečka na turnaji v Dubaji

Jiří Lehečka postoupil na tenisovém turnaji Masters v Miami poprvé v kariéře do osmifinále. Američana Ethana Quinna ve 3. kole porazil 6:3, 7:6. Jeho příštím soupeřem bude na Floridě další domácí...

22. března 2026  18:35,  aktualizováno  22:34

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

22. března 2026  21:53

