Denver vyzrál na Portland bez Krejčího. NY Knicks si zastříleli proti Washingtonu

Portlandu kromě Krejčího chyběla i jedna z klíčových opor Jerami Grant. Naopak Denver byl po delší době v podstatě kompletní, když po absenci 19 zápasů se zapojil i Peton Watson a dal 14 bodů. Klíčovými postavami však byli opět Jokič a Jamal Murray, který dal také 22 bodů.
Už v první čtvrtině nastříleli Nuggets 42 bodů, Portland se však držel zejména díky Denimu Avdijovi a jeho 23 bodům a 14 asistencím i pivotovi Donovanu Clinganovi, který trefil i čtyři trojky, což je jeho osobní rekord. Celkem nasbíral 18 bodů a 13 doskoků.
Denver si však postupně vypracoval vedení až o 20 bodů a nedal Trail Blazers šanci. Doma nad Portlandem vyhrál pojedenácté za sebou.
Sestřih zápasu Denver Nuggets vs. Portland Trail Blazers:
New York vyhrál nad Washingtonem 145:113 a šestou výhrou v řadě se v tabulce Východní konference dotáhl na druhý Boston. Ten totiž naopak doma překvapivě podlehl Minnesotě 92:102. Pro Timberwolves to byla první výhra v Bostonu od roku 2005.
Knicks to proti druhému nejhoršímu týmu soutěže měli celkem jednoduché. Wizards kladli odpor jen v první čtvrtině, postupně ale nabrali ztrátu 33 bodů a ani jednou v zápase nevedli. Připsali si tak 16. porážku za sebou, což je vyrovnaný klubový rekord.
Vítězný tým v zápase táhl zejména Karl-Anthony Towns, který k 26 bodům přidal i 16 doskoků.
Minnesota sice znovu postrádala svou hvězdu Anthonyho Edwardse, ale o to více se soustředila na obranu a dovolila Bostonu proměnit jen 36 procent střel. Jaylen Brown sice nakonec nasbíral 29 bodů, ale potřeboval na to 26 pokusů a 11 trestných hodů. Timberwolves měli útok více rozvrstvený a zazářil zejména náhradník Bones Hyland s 23 body.
Phoenix po pěti porážkách zabral a zvítězil 120:98 nad Torontem. Devin Booker přispěl 25 body.
Nejlepším střelcem večera byl Malik Monk s 32 body. Pomohl tak Sacramentu k výhře 126:122 v souboji týmů bez šance na play off s Brooklynem. Pro Nets to byla sedmá porážka za sebou. Nic s tím neudělal ani mladý Izraelec Ben Saraf, který si 22 body vytvořil nové osobní maximum v NBA.
Výsledky basketbalové NBA:
Denver - Portland 128:112