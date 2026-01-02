Jak na konci roku, tak i v novém. Clippers v čele s Leonardem nebrzdí, daří se i Miami

  7:59
Kawhi Leonard potřetí z posledních pěti zápasů v basketbalové NBA pokořil hranici 40 bodů a dotáhl Los Angeles Clippers k výhře 118:101 nad Utahem. Po 41 bodech na Vánoce a 55 bodech z 29. prosince vstoupil do nového roku 45 body. Čtvrtou výhru v řadě si připsalo rozjeté Miami, které zvítězilo i na hřišti Detroitu 118:112. Pro lídra Východní konference to byla teprve třetí domácí porážka v sezoně.
Kawhi Leonard z LA Clippers smečuje v zápase s Utah Jazz.

Kawhi Leonard z LA Clippers smečuje v zápase s Utah Jazz.

Yanic Konan Niederhäuser z LA Clippers přihrává přes Oscara Tshiebweho z Utah...
Norman Powelll z Miami Heat slaví proměněnou trojku v zápase s Detroit Pistons.
Cooper Flagg z Dallas Mavericks smečuje v zápase s Philadelphia 76ers.
Amen Thompson z Houston Rockets během zápasu s Brooklyn Nets.
Leonard v posledních 14 zápasech vždy dal více než 20 bodů a s průměrem přes 28 bodů na zápas se řadí do nejlepší desítky střelců celé soutěže. V posledním týdnu však nabral velmi dobrou formu, 55 body si vytvořil osobní rekord a nyní 45 body vyrovnal svůj druhý nejlepší výkon kariéry. Se šesti trojkami zaostal o jedinou za svým osobním maximem.

Utah sice nastoupil bez svých dvou nejlepších střelců Lauriho Markkanena a Keyonteho George, přesto se do poslední čtvrtiny držel v kontaktu. Za stavu 84:83 však Clippers trefili sedm trojek v řadě. O pět z nich se postaral Leonard, který dal 20 z 29 bodů svého týmu v klíčové fázi zápasu. Kalifornský výběr tak oslavil šestý triumf za sebou.

Podívejte se na výkon Kawhiho Leonarda proti Utah Jazz:

Miami se proti Detroitu mohlo spolehnout na Normana Powella, jenž dal sedm trojek a 36 bodů a zastínil hvězdu Pistons, Cade Cunningham za poražené nasbíral 31 bodů, 8 doskoků a 11 asistencí.

Heat přitom stříleli s úspěšností jen 43 procent, ale vypracovali si o 19 střel více než soupeř i díky převaze na útočném doskoku.

Sestřih zápasu Detroit Pistons s Miami Heat:

Boston zvítězil 120:106 nad Sacramentem. Jaylen Brown k tomu přispěl 29 body a 10 doskoky, Derrick White přidal 14 ze svých 16 bodů v poslední čtvrtině, do které se šlo za vyrovnaného stavu.

Při výhře Philadelphie nad Dallasem 123:108 si Tyrese Maxe 34 body upevnil třetí místo v tabulce střelců. VJ Edgecombe přidal 23 bodů a Joel Embiid 22 bodů.

Výsledky basketbalové NBA:

Brooklyn - Houston 96:120
Detroit - Miami 112:118
Dallas - Philadelphia 108:123
Sacramento - Boston 106:120
LA Clippers - Utah 118:101

