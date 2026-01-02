Leonard v posledních 14 zápasech vždy dal více než 20 bodů a s průměrem přes 28 bodů na zápas se řadí do nejlepší desítky střelců celé soutěže. V posledním týdnu však nabral velmi dobrou formu, 55 body si vytvořil osobní rekord a nyní 45 body vyrovnal svůj druhý nejlepší výkon kariéry. Se šesti trojkami zaostal o jedinou za svým osobním maximem.
Utah sice nastoupil bez svých dvou nejlepších střelců Lauriho Markkanena a Keyonteho George, přesto se do poslední čtvrtiny držel v kontaktu. Za stavu 84:83 však Clippers trefili sedm trojek v řadě. O pět z nich se postaral Leonard, který dal 20 z 29 bodů svého týmu v klíčové fázi zápasu. Kalifornský výběr tak oslavil šestý triumf za sebou.
Podívejte se na výkon Kawhiho Leonarda proti Utah Jazz:
Miami se proti Detroitu mohlo spolehnout na Normana Powella, jenž dal sedm trojek a 36 bodů a zastínil hvězdu Pistons, Cade Cunningham za poražené nasbíral 31 bodů, 8 doskoků a 11 asistencí.
Heat přitom stříleli s úspěšností jen 43 procent, ale vypracovali si o 19 střel více než soupeř i díky převaze na útočném doskoku.
Sestřih zápasu Detroit Pistons s Miami Heat:
Boston zvítězil 120:106 nad Sacramentem. Jaylen Brown k tomu přispěl 29 body a 10 doskoky, Derrick White přidal 14 ze svých 16 bodů v poslední čtvrtině, do které se šlo za vyrovnaného stavu.
Při výhře Philadelphie nad Dallasem 123:108 si Tyrese Maxe 34 body upevnil třetí místo v tabulce střelců. VJ Edgecombe přidal 23 bodů a Joel Embiid 22 bodů.
Výsledky basketbalové NBA:
Brooklyn - Houston 96:120