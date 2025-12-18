Australský triple double postrčil Chicago k výhře. Minnesotě opět chyběl Edwards

Chicago vyhrálo teprve podruhé za posledních deset zápasů. Třiadvacetiletý Giddey zaznamenal už šestý triple double v sezoně a pěti trojkami vyrovnal své maximum v NBA. Nejlepším střelcem Bulls byl s 25 body Coby White.
Domácí rozhodli šňůrou 11:3 od stavu 106:97. Clevelandu nestačilo k úspěchu 32 bodů Donovana Mitchella. Cavaliers prohráli sedm z posledních deseti zápasů a mají bilanci 15-13. V minulé sezoně přitom 13. utkání prohráli až 19. března.
Podívejte se na výkon Australana Giddeyho:
Memphis na hřišti Minnesoty naplno využil absence domácí hvězdy Edwardse, který nehrál už potřetí za sebou kvůli zranění pravé nohy. Hostům zase chyběl Ja Morant, který si v posledním utkání poranil levý kotník.
Grizzlies dovedli k výhře Jaren Jackson Jr. s 28 body a 12 doskoky s Jockem Landalem s 20 body a 10 doskoky. Zápas se lámal v koncovce, kdy Landale za stavu 106:103 pro hosty trefil čtvrtou trojku a vítězství zařídil Jackson 47 sekund před koncem košem za dva body. Memphis vyhrál sedmý z uplynulých devíti zápasů.
Za Minnesotu dal 21 bodů Julius Randle, Donte DiVincenzo měl 19 bodů a 11 doskoků a Rudy Gobert si připsal 16 bodů a 16 doskoků. Minnesota, která prohrála počtvrté z posledních devíti utkání, trefila jen 40 procent střel a zahodila osm z 27 trestných hodů.
Výsledky basketbalové NBA:
Chicago - Cleveland 127:111