Dva obraty a OKC s Philadelphií jsou dál bez porážky. Janis se předvedl proti Knicks

Také Oklahoma City prohrávalo šest minut před koncem o sedm bodů, ale pak Thunder zabrali a přes pět minut nedovolili Sacramentu ani bod. Šňůrou 11:0 skóre otočili.
Definitivně o výhře pak rozhodl Gilgeous-Alexander 16 vteřin před koncem, kdy trefil trojku a stanovil konečný šestibodový rozdíl.
Comeback basketbalistů Oklahoma City Thunder:
Philadelphia se musela na udržení své neporazitelnosti nadřít ještě více. V úvodu poslední čtvrtiny vedl Washington o 17 bodů a oporám Sixers se příliš nedařilo. Pak ale přinesl z lavičky energii turecký reprezentační pivot Adem Bona, který začal sbírat bloky a doskoky.
A především se chytl Maxey, který 23 ze svých 39 bodů dal ve čtvrté čtvrtině a v prodloužení. Přesto to tři minut před koncem bylo stále o deset bodů. Maxey však společně s autorem dvou trojek Quentinem Grimesem stihli srovnat a poslat zápas do prodloužení.
V něm Washingtonu znovu vedl o pět bodů, ale Maxey dále táhl hosty a 28 vteřin před koncem se blýskl Bona smečí přímo z doskoku. Svým jediným košem v zápase poslal Sixers do vedení a to už trestnými hody uhájili. I proto, že Bona svým pátým blokem v zápase nedovolil soupeři skórovat snadný koš.
Podívejte se na závěr utkání mezi Philadelphií a Washingtonem:
Ve velké formě hraje v nové sezoně i Janis Adetokunbo, který dovedl Milwaukee k výhře 121:111 nad New Yorkem 37 body, 8 doskoky a 7 asistencemi.
Knicks sice i díky 36 bodům Jalena Brunsona zlobili a vedli 103:101, pak ale dal Adetokunbo 11 bodů a nasměroval Bucks k rozhodující šňůře 20:8 v posledních sedmi minutách.
Galapředstavení Janise Adetokunba proti NY Knicks:
Miami zvítězilo jasně nad Charlotte 144:117. Jaime Jaquez se pod to podepsal 28 body, Bam Adebayo přidal 26 bodů. Miami si pomohlo 20 trojkami, o které se podělilo hned devět hráčů.
Výsledky basketbalové NBA:
Washington - Philadelphia 134:139 po prodl.