Dva obraty a OKC s Philadelphií jsou dál bez porážky. Janis se předvedl proti Knicks

Basketbalisté Oklahoma City a Philadelphie zůstávají v nové sezoně NBA bez porážky. Thunder doma udolali Sacramento 107:101 i zásluhou 31 bodů Shaie Gilgeouse-Alexandera a mají už pátou výhru. Sixers otočili duel ve Washingtonu, ve kterém ještě ve čtvrté čtvrtině prohrávali o 17 bodů, ale nakonec zvítězili v prodloužení 139:134. Tyrese Maxey k tomu přispěl 39 body a 10 asistencemi.
Janis Adetokunbo z Milwaukee Bucks slaví v zápase s New York Knicks.

Janis Adetokunbo z Milwaukee Bucks slaví v zápase s New York Knicks. | foto: Morry GashAP

Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City Thunder najíždí do obrany Sacramento...
Detail bot Shaie Gilgeouse-Alexandera z Oklahoma City Thunder.
Tyrese Maxey z Philadelphia 76ers slaví výhru nad Washington Wizards.
Ajay Mitchell z Oklahoma City Thunder se raduje v zápase se Sacramento Kings.
Také Oklahoma City prohrávalo šest minut před koncem o sedm bodů, ale pak Thunder zabrali a přes pět minut nedovolili Sacramentu ani bod. Šňůrou 11:0 skóre otočili.

Definitivně o výhře pak rozhodl Gilgeous-Alexander 16 vteřin před koncem, kdy trefil trojku a stanovil konečný šestibodový rozdíl.

Comeback basketbalistů Oklahoma City Thunder:

Philadelphia se musela na udržení své neporazitelnosti nadřít ještě více. V úvodu poslední čtvrtiny vedl Washington o 17 bodů a oporám Sixers se příliš nedařilo. Pak ale přinesl z lavičky energii turecký reprezentační pivot Adem Bona, který začal sbírat bloky a doskoky.

A především se chytl Maxey, který 23 ze svých 39 bodů dal ve čtvrté čtvrtině a v prodloužení. Přesto to tři minut před koncem bylo stále o deset bodů. Maxey však společně s autorem dvou trojek Quentinem Grimesem stihli srovnat a poslat zápas do prodloužení.

V něm Washingtonu znovu vedl o pět bodů, ale Maxey dále táhl hosty a 28 vteřin před koncem se blýskl Bona smečí přímo z doskoku. Svým jediným košem v zápase poslal Sixers do vedení a to už trestnými hody uhájili. I proto, že Bona svým pátým blokem v zápase nedovolil soupeři skórovat snadný koš.

Podívejte se na závěr utkání mezi Philadelphií a Washingtonem:

Ve velké formě hraje v nové sezoně i Janis Adetokunbo, který dovedl Milwaukee k výhře 121:111 nad New Yorkem 37 body, 8 doskoky a 7 asistencemi.

Knicks sice i díky 36 bodům Jalena Brunsona zlobili a vedli 103:101, pak ale dal Adetokunbo 11 bodů a nasměroval Bucks k rozhodující šňůře 20:8 v posledních sedmi minutách.

Galapředstavení Janise Adetokunba proti NY Knicks:

Miami zvítězilo jasně nad Charlotte 144:117. Jaime Jaquez se pod to podepsal 28 body, Bam Adebayo přidal 26 bodů. Miami si pomohlo 20 trojkami, o které se podělilo hned devět hráčů.

Výsledky basketbalové NBA:

Washington - Philadelphia 134:139 po prodl.
Miami - Charlotte 144:117
Milwaukee - New York 121:111
Oklahoma City - Sacramento 107:101
Golden State - LA Clippers 98:79

