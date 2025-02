Detroit potvrdil formu a skolil Boston. Naopak Philadelphia se dál trápí

8:57

Basketbalisté Detroitu porazili v NBA favorizovaný Boston 117:97 a po osmé výhře za sebou si ve Východní konferenci upevnili šestou příčku, která znamená přímý postup do play off. Naopak Philadelphia ve středu podlehla v New Yorku 105:110 a prohrála už podeváté za sebou.