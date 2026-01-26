Quickley hrdinou, Toronto porazilo lídry. Minnesota v napjaté atmosféře propadla

Basketbalisté Oklahoma City prohráli v NBA podruhé za sebou. Obhájci titulu doma překvapivě podlehli Torontu 101:103 a připsali si desátou porážku v sezoně. Nadále zůstávají nejlepším týmem soutěže, ale už se na ně dotahuje lídr Východní konference Detroit, který zvítězil 139:116 nad Sacramentem a má jen o jednu porážku více.
Immanuel Quickley z Toronto Raptors (vpravo) slaví výhru nad Oklahoma City...

Immanuel Quickley z Toronto Raptors (vpravo) slaví výhru nad Oklahoma City Thunder. | foto: Nate BillingsAP

Tobias Harris a Duncan Robinson z Detroit Pistons se radují.
Stephen Curry z Golden State Warriors během utkání s Minnesota Timberwolves.
Minuta ticha pro Alexe Jeffreyho Prettiho před zápasem Minnesota Timberwolves...
Kawhi Leonard z Los Angeles Clippers během utkání s Brooklyn Nets.
Toronto svádělo s favoritem velmi vyrovnanou bitvu, když ani jeden z týmů nevedl o více než sedm bodů. Raptors se dařilo bránit hvězdu soupeře Shaie Gilgeouse-Alexndera, který se dostal jen k 11 střelám. I tak ale druhý nejlepší střelec sezony připsal 24 bodů.

Zápas směřoval do dramatické koncovky, do které dal Torontu velkou výhodu Immanuel Quickley, když trefil dvě trojky po sobě a Raptors šli do poslední minuty s náskokem čtyř bodů. Thunder už stihli jen snížit a Toronto vyhrálo v Oklahoma City poprvé od února 2022. Quickley dal celkem 23 bodů.

Podívejte se na koncovku zápasu mezi Thunder a Raptors:

Detroit proti Sacramentu potvrdil svou velmi dobrou formu a už v poločase měl dvouciferný náskok. Cade Cunningham k vítězství přispěl 29 body a 11 asistencemi. Pistons si pomohli 16 trojkami s úspěšností přes 50 procent. Sacramento prohrálo devátý venkovní zápas za sebou.

Minnesota dohrávala utkání s Golden State, které bylo o den odloženo kvůli incidentu, kdy federální agenti zastřelili místního občana Alexe Prettiho.

Minuta ticha pro Alexe Jeffreyho Prettiho před zápasem Minnesota Timberwolves vs. Golden State Warriors.

Před zápasem se za něj držela minuta ticha a hráči Timberwolves se v pochmurné atmosféře jen těžko soustředili na zápas a prohráli jasně 85:111. Stephen Curry táhl Warriors 26 body. Minnesotě nepomohlo ani 32 bodů Anthonyho Edwardse.

Zápasy Memphis - Denver a Milwaukee - Dallas byly odloženy kvůli nepříznivému počasí.

Výsledky basketbalové NBA:

Detroit - Sacramento 139:116
San Antonio - New Orleans 95:104
Oklahoma City - Toronto 101:103
Phoenix - Miami 102:111
LA Clippers - Brooklyn 126:89
Minnesota - Golden State 85:111

Utkání Memphis - Denver, Milwaukee - Dallas byla odložena.

