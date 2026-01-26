Quickley hrdinou, Toronto porazilo lídry. Minnesota v napjaté atmosféře propadla

Toronto svádělo s favoritem velmi vyrovnanou bitvu, když ani jeden z týmů nevedl o více než sedm bodů. Raptors se dařilo bránit hvězdu soupeře Shaie Gilgeouse-Alexndera, který se dostal jen k 11 střelám. I tak ale druhý nejlepší střelec sezony připsal 24 bodů.
Zápas směřoval do dramatické koncovky, do které dal Torontu velkou výhodu Immanuel Quickley, když trefil dvě trojky po sobě a Raptors šli do poslední minuty s náskokem čtyř bodů. Thunder už stihli jen snížit a Toronto vyhrálo v Oklahoma City poprvé od února 2022. Quickley dal celkem 23 bodů.
Podívejte se na koncovku zápasu mezi Thunder a Raptors:
Detroit proti Sacramentu potvrdil svou velmi dobrou formu a už v poločase měl dvouciferný náskok. Cade Cunningham k vítězství přispěl 29 body a 11 asistencemi. Pistons si pomohli 16 trojkami s úspěšností přes 50 procent. Sacramento prohrálo devátý venkovní zápas za sebou.
Minnesota dohrávala utkání s Golden State, které bylo o den odloženo kvůli incidentu, kdy federální agenti zastřelili místního občana Alexe Prettiho.
Před zápasem se za něj držela minuta ticha a hráči Timberwolves se v pochmurné atmosféře jen těžko soustředili na zápas a prohráli jasně 85:111. Stephen Curry táhl Warriors 26 body. Minnesotě nepomohlo ani 32 bodů Anthonyho Edwardse.
Zápasy Memphis - Denver a Milwaukee - Dallas byly odloženy kvůli nepříznivému počasí.
Výsledky basketbalové NBA:
Detroit - Sacramento 139:116
Utkání Memphis - Denver, Milwaukee - Dallas byla odložena.