Atlanta potřetí v řadě zvítězila, Krejčí bez bodu. Při chuti byli Dončič i Mitchell

  8:55
Basketbalisté Atlanty porazili Indianu 132:116 a vyhráli v NBA potřetí za sebou. Vít Krejčí odehrál šest minut, za které zaznamenal jeden doskok. Nejlepším střelcem Hawks byl s 23 body náhradník C.J. McCollum. Luka Dončič pomohl 46 body Los Angeles Lakers k vítězství nad Chicagem 129:118. Jen o bod méně zaznamenal Donovan Mitchell při výhře Clevelandu nad Orlandem 114:98.
Pascal Siakam (ve žlutém) z Indiana Pacers zakončuje na koš Atlanta Hawks, v...

Pascal Siakam (ve žlutém) z Indiana Pacers zakončuje na koš Atlanta Hawks, v kamerunském souboji ho brání Christian Koloko. | foto: Mike StewartAP

Dyson Daniels z Atlanta Hawks zakončuje na koš Indiana Pacers i přes faul...
Moses Moody z Golden State Warriors střílí přes Joana Beringera z Minnesota...
Brandon Miller z Charlotte Hornets slaví.
Donovan Mitchell z Cleveland Cavaliers se snaží zablokovat Paola Banchera z...
Krejčí neproměnil svůj jediný pokus z pole za tři body, střelecky naprázdno vyšel podruhé za sebou a potřetí z posledních čtyř utkání. Doskočil jeden míč a skončil na šesti plusových bodech. Jediný Čech v NBA si stále drží kariérní maxima v průměrech 9,3 bodu na zápas při úspěšnosti střelby za tři body 43 procent.

Atlanta o svém triumfu rozhodla v druhém poločase, který ovládla 72:52. McCollumovi sekundovali s 22 body Dyson Daniels a s 21 body Nickeil Alexander-Walker. Za loňské finalisty Pacers, kteří jsou předposlední ve Východní konferenci, dal 26 bodů Pascal Siakam.

Hawks, jimž stále chybí Zaccharie Risacher nebo Kristaps Porzingis, pomohla k vítězství také série 17:0, díky které otočili stav z 85:92 na 102:92. Tým si vylepšil bilanci na 23-25 a ve Východní konferenci ztrácí na deváté Chicago pouze jedno utkání.

Sestřih zápasu Indiana Pacers vs. Atlanta Hawks:

Dončič trefil v Chicagu 15 z 25 střel včetně osmi trojek ze 14. K tomu nasbíral i 11 asistencí a doskočil sedm míčů. LeBron James přidal 24 bodů, z toho 20 už v úvodním poločase, Rui Hačimura nastřílel 23 bodů. Bulls nepomohlo přidat páté vítězství v řadě ani 23 bodů Cobyho Whitea či 20 Aya Dosunmuho.

Také Mitchell proměnil 15 z 25 střel včetně pěti trojek a přidal 10 trestných hodů z 12. Už za první poločas stihl 26 bodů. Orlando vedl s 37 body a 10 doskoky Paolo Banchero. Floridský celek se trápí. Bez zraněného Franze Wagnera prohrál už čtvrté utkání v řadě.

Donovan Mitchell z Cleveland Cavaliers se snaží zablokovat Paola Banchera z Orlando Magic.

Po 33 bodech nastříleli Kevin Durant a Alperen Sengün při výhře Houstonu 108:99 nad Memphisem. Rockets rozhodli v poslední části, kterou ovládli 32:22. Memphis bez lídra Ja Moranta táhli se 17 body Jaren Jackson Jr. a Santi Aldama.

Boston proti Portlandu ani jednou neprohrával, vedl až o 23 bodů a zvítězil 102:94. Klíčovými muži byli Payton Pritchard s 23 a Jaylen Brown s 20 body.

Charlotte využilo absence opor Philadelphie Joela Embiida či Tyrese Maxeyho, v zápase vedlo až o 50 bodů a nakonec vyhrálo 130:93. S 30 body byl nejvíc vidět Brandon Miller. Warriors bez Stephena Curryho podlehli 83:108 na palubovce Minnesoty, které chyběl Anthony Edwards.

Výsledky basketbalové NBA:

Charlotte - Philadelphia 130:93
Cleveland - Orlando 114:98
Atlanta - Indiana 132:116 (domácí Krejčí 1 doskok)
Boston - Portland 102:94
Chicago - LA Lakers 118:129
Houston - Memphis 108:99
Minnesota - Golden State 108:83

