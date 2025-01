Série proher Atlanty trvá, Houston neměl problém ani s Krejčího 13 body

Krejčí se vypracoval mezi klíčové postavy týmu a měl třetí nejvyšší počet střel a to hned čtrnáct. Jenže netrefoval se tolik jako před čtyřmi dny, kdy si 20 body vytvořil osobní rekord. Tehdy proměnil šest z jedenácti trojkových pokusů. V úterý večer jich vypálil deset, což je jeho druhý nejvyšší počet v kariéře, ale uspěl jen se dvěma. Atlanta se celkově jako tým trápila s trojkami a měla úspěšnost jen 23 procent, což ji stálo vítězství.

Houston se zejména díky 25 bodům Jalena Greena dostal pět minut před koncem až do šestnáctibodového vedení, ale Atlanta i bez čtyř opor Bogdanoviče, Capely, Johnsona a Risachera zabojovala a usilovala o obrat. Důležitou roli v tom hrál i Krejčí, který nejprve nájezdem snížil na 91:96 a vzápětí měl volnou trojku, jenže tu neproměnil.

Sestřih zápasu Atlanta Hawks vs. Houston Rockets:

Přesto se Atlanta ještě dostala na dostřel jediné střely a De’Andre Hunter měl 13 vteřin před koncem trojku na to poslat Hawks do vedení. Ale ani on neproměnil a Houston už výhru udržel. Krejčí kromě dvou trojek proměnil také tři nájezdy včetně jedné smeče po brejku. Blýskl se také blokem na kanadského reprezentanta Dillona Brookse. Ten potvrdil roli problémového hráče a v jednu chvíli fyzicky napadl hvězdu Atlanty Traeho Younga a po slovní přestřelce ho chytil za krk. Sudí udělili technickou chybu oběma hráčům. Young v zápase nastřílel 21 bodů.

„Velmi dobře jsme bránili a v tom jsme ukázali posun. Bohužel nám nepadaly střely jako obvykle, což se podepsalo na výsledku. Ale v takové obraně musíme pokračovat. Máme teď těžší období, ale jde o proces. Musíme dál makat,“ řekl Quin Snyder, trenér Atlanty.

Připravujeme podrobnosti...