Atlanta se před play in oťukala s Orlandem, přesný Krejčí dal 13 bodů

Atlanta zakončila dlouhodobou část ligy třetí výhrou za sebou a v tabulce Východní konference skončila s bilancí 40-42 osmá. Orlando bylo s vyrovnaným počtem vítězství a proher sedmé.

Čtyřiadvacetiletý Krejčí proměnil všech pět svých střeleckých pokusů včetně dvou trojkových a přidal jeden úspěšný trestný hod.

Vítěz úterního duelu Orlando - Atlanta v takzvaném play in postoupí do play off, v němž narazí na mistrovský Boston. Poražený tým dostane ještě šanci na pokračování proti vítězi zápasu Chicago - Miami.