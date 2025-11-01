Atlanta porazila v NBA Indianu, Krejčí výhru sledoval opět jen z lavičky

Atlanta postrádala kvůli zranění kolena svou hvězdu Trae Younga stejně jako Indianě chybí tvůrce hry Tyrese Haliburton plus čtyři další hráči obvyklé rotace. Hawks se s absencí rozehrávače vypořádali lépe a po vyrovnaném poločase rozhodli ve třetí čtvrtině, do které vstoupili šňůrou 9:0 a následně vyhráli úsek hry 27:9, což jim přineslo vedení o 22 bodů. V závěru si tak trenér Quin Snyder mohl dovolit protočit celou sestavu. Jediný ze 14 hráčů, kdo nedostal ani minutu, byl český reprezentant Krejčí.
Hlavní postavou Atlanty byl Jalen Johnson s 22 body, 13 doskoky a 8 asistencemi. Nickeil Alexander-Walker přidal 21 bodů a hned sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů.
Dončič po třízápasové absenci začal tam, kde skončil, a i ve svém třetím zápase sezony pokořil hranici čtyřiceti bodů. Memphis přitom v poločase vedl o 14 bodů, ale ve třetí části Dončič nastřílel 16 bodů a Lakers postupně otočili skóre ve svůj prospěch. Dončičovi, který nasbíral 44 bodů, 12 doskoků a 6 asistencí, výrazně pomohl i Austin Reaves s 21 body.
Philadelphia poznala první porážku v sezoně, kdy podlehla Bostonu 108:109. Sixers přitom měli v závěru šanci na velký obrat, když v posledních třech minutách doháněli desetibodové manko. Jenže Tyrese Maxey tentokráte vítěznou střelu netrefil. Skončil tak na 26 bodech a 14 asistencích. Hrdinou byl Jaylen Brown, který Bostonu zařídil 32 bodů včetně posledních čtyř bodů svého týmu.
Už tak zůstávají jen tři dosud neporažené celky. Vedle San Antonia a obhájců titulu z Oklahoma City je to také Chicago, které přehrálo New York 135:125. Josh Giddey k tomu přispěl svým osobním rekordem 32 body. Přidal i 10 doskoků a 9 asistencí. Bulls tak po páté výhře prožívají svůj nejlepší start do sezony od roku 1996, kdy v jejich barvách ještě zářil Michael Jordan. Pro trenéra Billyho Donovana to byla jubilejní 200. výhra na lavičce Bulls.
V nečekaně dobrých výkonech i přes kauzu zadrženého trenéra Chaunceyho Billupse pokračuje Portland, který tentokráte udolal Denver 109:107. Zápas rozhodl trestnými hody vteřinu před koncem Jerami Grant. Nový trenér Tiago Splitter si tak připsal další cenný skalp a už třetí výhru za sebou.
Denveru nepomohl odvrátit porážku ani Nikola Jokič, který nasbíral 21 bodů, 14 doskoků a 9 asistencí a poprvé v sezoně zůstal bez triple doublu. Pokud by stihl o asistenci více, stal by se prvním hráčem v historii s pěti triple doubly v úvodu sezony.
Vyrovnanou koncovku viděli fanoušci i v Los Angeles, kde domácí Clippers udolali New Orleans 126:124. V poslední vteřině o tom těžkou střelou přes obránce rozhodl Kawhi Leonard, který celkem nasbíral 34 bodů. James Harden mu přispěl 24 body a 14 asistencemi. New Orleans je po pěti zápasech stále bez vítězství.
Výsledky basketbalové NBA
Indiana - Atlanta 108:128