Atlanta porazila v NBA Indianu, Krejčí výhru sledoval opět jen z lavičky

  8:07
Basketbalisté Atlanty zvítězili v NBA na palubovce posledního finalisty Indiany 128:108. Český reprezentant Vít Krejčí u toho ale znovu chyběl, jako jediný z kádru Hawks totiž zůstal jen na lavičce. Zápas se hrál jako součást třetího ročníku NBA Cupu. Pro Indianu to byla už pátá porážka v sezoně a zůstává bez vítězství. Po lehkém zranění se vrátil ve velkém stylu Luka Dončič, který 44 body zařídil Los Angeles Lakers vítězství 117:112 nad Memphisem.
Jalen Johnson z Atlanty se snaží obejít Jaye Huffa z Indiany.

Jalen Johnson z Atlanty se snaží obejít Jaye Huffa z Indiany. | foto: AP

Nickeil Alexander-Walker z Atlanty postupuje s balonem během utkání proti...
Luka Dončič z Los Angeles Lakers kontroluje balon.
Jaylen Brown byl tahounem Bostonu v zápase proti Philadelphii.
Kentavious Caldwell-Pope z Memphisu se dere do zakončení, brání ho Austin...
Atlanta postrádala kvůli zranění kolena svou hvězdu Trae Younga stejně jako Indianě chybí tvůrce hry Tyrese Haliburton plus čtyři další hráči obvyklé rotace. Hawks se s absencí rozehrávače vypořádali lépe a po vyrovnaném poločase rozhodli ve třetí čtvrtině, do které vstoupili šňůrou 9:0 a následně vyhráli úsek hry 27:9, což jim přineslo vedení o 22 bodů. V závěru si tak trenér Quin Snyder mohl dovolit protočit celou sestavu. Jediný ze 14 hráčů, kdo nedostal ani minutu, byl český reprezentant Krejčí.

Hlavní postavou Atlanty byl Jalen Johnson s 22 body, 13 doskoky a 8 asistencemi. Nickeil Alexander-Walker přidal 21 bodů a hned sedm hráčů mělo dvouciferný počet bodů.

Rekord je na světě. Prodej LA Lakers za 10 miliard dolarů NBA schválila

Dončič po třízápasové absenci začal tam, kde skončil, a i ve svém třetím zápase sezony pokořil hranici čtyřiceti bodů. Memphis přitom v poločase vedl o 14 bodů, ale ve třetí části Dončič nastřílel 16 bodů a Lakers postupně otočili skóre ve svůj prospěch. Dončičovi, který nasbíral 44 bodů, 12 doskoků a 6 asistencí, výrazně pomohl i Austin Reaves s 21 body.

Philadelphia poznala první porážku v sezoně, kdy podlehla Bostonu 108:109. Sixers přitom měli v závěru šanci na velký obrat, když v posledních třech minutách doháněli desetibodové manko. Jenže Tyrese Maxey tentokráte vítěznou střelu netrefil. Skončil tak na 26 bodech a 14 asistencích. Hrdinou byl Jaylen Brown, který Bostonu zařídil 32 bodů včetně posledních čtyř bodů svého týmu.

Už tak zůstávají jen tři dosud neporažené celky. Vedle San Antonia a obhájců titulu z Oklahoma City je to také Chicago, které přehrálo New York 135:125. Josh Giddey k tomu přispěl svým osobním rekordem 32 body. Přidal i 10 doskoků a 9 asistencí. Bulls tak po páté výhře prožívají svůj nejlepší start do sezony od roku 1996, kdy v jejich barvách ještě zářil Michael Jordan. Pro trenéra Billyho Donovana to byla jubilejní 200. výhra na lavičce Bulls.

V NBA drží palce srbskému talentu Topičovi. Začal s léčbou rakoviny varlat

V nečekaně dobrých výkonech i přes kauzu zadrženého trenéra Chaunceyho Billupse pokračuje Portland, který tentokráte udolal Denver 109:107. Zápas rozhodl trestnými hody vteřinu před koncem Jerami Grant. Nový trenér Tiago Splitter si tak připsal další cenný skalp a už třetí výhru za sebou.

Denveru nepomohl odvrátit porážku ani Nikola Jokič, který nasbíral 21 bodů, 14 doskoků a 9 asistencí a poprvé v sezoně zůstal bez triple doublu. Pokud by stihl o asistenci více, stal by se prvním hráčem v historii s pěti triple doubly v úvodu sezony.

Vyrovnanou koncovku viděli fanoušci i v Los Angeles, kde domácí Clippers udolali New Orleans 126:124. V poslední vteřině o tom těžkou střelou přes obránce rozhodl Kawhi Leonard, který celkem nasbíral 34 bodů. James Harden mu přispěl 24 body a 14 asistencemi. New Orleans je po pěti zápasech stále bez vítězství.

Výsledky basketbalové NBA

Indiana - Atlanta 108:128
Philadelphia - Boston 108:109
Cleveland - Toronto 101:112
Chicago - New York 135:125
Memphis - LA Lakers 112:117
Phoenix - Utah 118:96
Portland - Denver 109:107
LA Clippers - New Orleans 126:124

