Čas radostí i starostí. NBA táhne, ale taky se bojí: Co dělat se zraněnými hvězdami?

Autor:
  19:13
Řečí ukazatelů sledovanosti, návštěvnosti i výnosů z prodejů fanouškovských předmětů vypadá vše růžově. Basketbalová NBA se minulý týden pochlubila, že takto sledovaný úvodní měsíc soutěže nepamatuje dlouhých patnáct let, nebudeme-li počítat výlukovou sezonu 2011/12, která začínala až o Vánocích.
V. J. Edgecombe z Philadelphia 76ers při smeči.

V. J. Edgecombe z Philadelphia 76ers při smeči. | foto: Matt SlocumAP

Tyrese Haliburton z Indiana Pacers během svého basketbalového kempu.
Tyrese Haliburton z Indiana Pacers během svého basketbalového kempu.
Zraněný Tyrese Haliburton z Indiana Pacers míří do šatny v sedmém duelu finále...
Zraněný Tyrese Haliburton z Indiana Pacers míří do šatny v sedmém duelu finále...
36 fotografií

Vedení ligy těší i v průměru 97procentní zaplněnost hal a oficiální eshop zase hlásí o pětinu vyšší počet nákupů. A parádní je i dosah příspěvků na sociálních sítích – více než 30 miliard zhlédnutí napříč platformami.

V těchto ohledech se může komisionář Adam Silver radovat ze skvělého startu ročníku.

Jenže jedna kontrolka varovně bliká.

Wembanyama vyšší a vyšší, nejstarší tým historie i zranění na startu. NBA je tu

A to dosti výrazně.

Všimli jste si také, jak často v sestavách chybí největší hvězdy soutěže?

Šedesát milionů diváků, kteří si přenosy NBA během úvodního měsíce zapínali, aby se kochali výkony elitních hráčů, často vídávali opakující se scénu, kdy ústřední tváře soutěže jen sedí vedle lavičky v civilním oděvu.

Vedle dlouhodobě zraněných osobností jako Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Kyrie Irving či Damian Lilliard se rychle na marodkách začala objevovat další zvučná jména.

Zraněný Anthony Davis pomáhá parťákovi Kyriemu Irvingovi s bolavým kolenem na palubovku, aby mohl házet dva trestné hody v zápase Dallas Mavericks versus Sacramento Kings.

Přitom mnozí z nich svými výkony náramně bavili.

Janis Adetokunbo, který aktuálně léči poraněné levé tříslo, pomohl k důstojnému rozjezdu Milwaukee Bucks útokem na historický rekord v počtu smečí za sezonu. Mimozemské kousky Victora Wembanyamy bezpochyby patřily k velkým taháků. Francouzský úkaz ale ze hry vyřadilo natažené levé lýtko a San Antonio Spurs bude pár týdnů chybět stejně jako jeho nadějní kolegové Stephon Castle (problémy s kyčlí) a Dylan Harper (natažené levé lýtko).

Luka Dončič už také vynechal několik zápasů. A to navíc LA Lakers nastupovali v úvodních čtrnácti mačích bez LeBrona Jamese.

Hvězdný dlouhán se zranil. San Antonio si bude muset poradit bez Wembanyamy

U Dallas Mavericks kromě Irvinga chybí Anthony Davis s poraněným lýtkem, jediný český zástupce Vít Krejčí zase s Atlanta Hawks postrádá Trae Younga, který řeší potíže s vazy pravého kolene. Miami Heat bojují bez Tylera Herra s pochroumaným kotníkem a obhájci titulu Oklahoma City Thunder v sestavě nemají Jalena Williamse. Ten totiž léčí zraněné zápěstí.

NBA si uvědomuje, že právě mladší tahouni, mezi které například i Wembanyamu s Dončičem, stojí za již zmiňovaným diváckým zájmem.

Tyrese Haliburton z Indiana Pacers během svého basketbalového kempu.

Ke „hvězdám nové generace“ řadí soutěž také Shaie Gilgeouse-Alexandera, Tyrese Maxeyho, Anthonyho Edwardse, Coopera Flagga či Jalena Brunsona. Dosud v žádném zápase ovšem nechyběli jen první dva jmenovaní.

Basketbalový expert Tom Haberstroh z Yahoo Sports upozorňuje, že strmě klesá procento zápasů, v nichž hrají hvězdní hráči. Tedy ti, kteří se za poslední tři sezony objevili ve výběrech All-NBA Team a NBA All-Star Team.

Aktuálně působí v NBA s tímto statusem 45 plejerů. A pokud by se mezi ně rozpočítaly absence nahromaděné za úvodní měsíc, vyjde alarmující výsledek – hvězdní hráči zmeškali téměř každé třetí utkání.

Průměry z předchozích let ovšem říkají, že během rozjezdu soutěže elitní basketbalisté meškali jen jednou z deseti případů.

Za patnáct odehraných zápasů pak Haberstroh napočítal 213 hvězdných omluvenek, což je více než dvojnásobek ve srovnání se sezonou 2023/24 – tehdy jich bylo rovných sto.

Stále přitom platí, že pokud se hráči chtějí ucházet o individuální ocenění, musejí stihnout aspoň 65 duelů základní části.

LeBron rozjel 23. sezonu. Zmeškaný start? Velký nezvyk, líčil. Olympiáda v LA je passé

„Lékařský personál Warriors se domnívá, že opotřebení, rychlost, tempo a počet naběhaných kilometrů mají na množství zranění zásadní vliv,“ nechal se nedávno slyšet Steve Kerr, kouč Golden State a donedávna i americké reprezentace.

Právě on už delší dobu varuje, že hráči nemají za současného moderního pojetí basketbalu dostatek času na odpočinek.

„V lize všichni chápou, že je snazší skórovat, když rychle přecházíte do útoku. Ale kvůli tomu jsou zápasy v mnohem větším tempu. Všichni navíc musí bránit větší prostor, protože každý může střílet trojky. Máme k dispozici data: Hráči běhají rychleji a více než dříve. Snažíme se dělat, co můžeme, ale v podstatě hrajeme každý druhý večer. Není to snadné,“ pokračoval v rozboru.

Týmy mají minimum prostoru na trénink, během náročných cest po palubovkách soupeřů mnohdy hrávají jen zápasy. I proto se nabízí redukce základní části.

Stephen Curry (30) přijímá po výhře Golden State Warriors gratulaci od trenéra Steva Kerra.

Kerr je ale skeptický: „Složité na tom je, že by všichni zúčastnění museli souhlasit s nižšími příjmy.“

A soutěži se přece nyní tak daří.

Za působivými výsledky ale bliká i ona červená kontrolka. Četná zranění hvězd rozhodně ani vedení NBA radost nedělají.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Čas radostí i starostí. NBA táhne, ale taky se bojí: Co dělat se zraněnými hvězdami?

V. J. Edgecombe z Philadelphia 76ers při smeči.

Řečí ukazatelů sledovanosti, návštěvnosti i výnosů z prodejů fanouškovských předmětů vypadá vše růžově. Basketbalová NBA se minulý týden pochlubila, že takto sledovaný úvodní měsíc soutěže nepamatuje...

24. listopadu 2025  19:13

Kafka Malá na mistrovství světa bude, zranění ji o nominaci nepřipravilo

Veronika Malá a Fanta Diagouragaová z Konga.

V nominaci českých házenkářek na nadcházející mistrovství světa nechybí kapitána Veronika Kafka Malá. Jedenatřicetiletá křídelnice kvůli lehčímu zranění z preventivních důvodů vynechala přípravný...

24. listopadu 2025  19:04

Procházkova úleva, gól ve 23. zápase. Proti „jeho“ Spartě: Držel jsem si palce

Kladenský hokejový útočník Martin Procházka vstupuje na led.

Ani letošní sezona není pro kladenského hokejistu Martina Procházku procházkou růžovým sadem, ale spíš stezkou odvahy. Zatímco v minulém ročníku extraligy se své první trefy dočkal ve 34. zápase a až...

24. listopadu 2025  18:54

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

24. listopadu 2025  16:52

Že jsem úspěšnější kapitán než hráč? Jak si Italové vyřvali hlasivky a slavili hattrick

Italští tenisté slaví vítězství v Davisově poháru.

Nejlepší den v životě. Tak se v neděli navzájem dojímali Filippo Volandri a Flavio Cobolli. Italský kapitán dovedl své svěřence už ke třetímu daviscupovému titulu v řadě, což se naposledy podařilo na...

24. listopadu 2025  16:40

První FIFA Arenu v Česku otevřel Nedvědův čestný výkop. Vznikne až sto hřišť pro děti

Pavel Nedvěd provedl čestný výkop při otevření první fotbalové FIFA Areny v...

Mráz zalézal za nehty, na trávník se zlehounka snášely sněhové vločky. Fotbalové plány Davida Trundy, předsedy FAČR, ale zimní pauzu nemají. Jak co nejvíc podpořit sportující mládež? V Česku se...

24. listopadu 2025  16:34

Před rokem nadchli, ale neměli z toho nic. Porazí Trpišovský poprvé Valverdeho?

Slávistický záložník Lukáš Provod (17) v souboji s protihráči v utkání s...

Na den přesně před třinácti měsíci fotbalová Slavia herně nadchla Bilbao. „V minulé sezoně na San Mamés nikdo jiný domácí Athletic tak nepotrápil a nepřehrál jako vy,“ řekl uznale jeden z baskických...

24. listopadu 2025  16:10

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...

24. listopadu 2025  15:33

Plavecká výprava přišla před ME o hvězdu. Seemanová obhajovat medaili nebude

Barbora Seemanová na Plzeňských sprintech

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová nebude kvůli zdravotním problémům startovat na mistrovství Evropy v krátkém bazénu, které se uskuteční příští týden v polském Lublinu. Oznámila to na...

24. listopadu 2025  14:21,  aktualizováno  14:41

Zkrat českého mladíka. Vztekle bušil do ležícího soupeře, sudí byli nekompromisní

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Na chvíli úplně ztratil nervy. Předvedl zkrat, který v hokeji nemá co pohledávat. Richard Žemlička mladší, syn bývalého českého reprezentanta, inkasoval v utkání finské juniorské soutěže sedmatřicet...

24. listopadu 2025  14:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia - Bilbao v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávistický bek David Douděra v utkání s Bilbaem.

Do Edenu míří další atraktivní soupeř. Slavia v 5. kole Ligy mistrů přivítá španělský tým Athletic Bilbao. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě i další zajímavé...

24. listopadu 2025  14:29

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

24. listopadu 2025  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.