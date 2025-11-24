Vedení ligy těší i v průměru 97procentní zaplněnost hal a oficiální eshop zase hlásí o pětinu vyšší počet nákupů. A parádní je i dosah příspěvků na sociálních sítích – více než 30 miliard zhlédnutí napříč platformami.
V těchto ohledech se může komisionář Adam Silver radovat ze skvělého startu ročníku.
Jenže jedna kontrolka varovně bliká.
|
Wembanyama vyšší a vyšší, nejstarší tým historie i zranění na startu. NBA je tu
A to dosti výrazně.
Všimli jste si také, jak často v sestavách chybí největší hvězdy soutěže?
Šedesát milionů diváků, kteří si přenosy NBA během úvodního měsíce zapínali, aby se kochali výkony elitních hráčů, často vídávali opakující se scénu, kdy ústřední tváře soutěže jen sedí vedle lavičky v civilním oděvu.
Vedle dlouhodobě zraněných osobností jako Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Kyrie Irving či Damian Lilliard se rychle na marodkách začala objevovat další zvučná jména.
Přitom mnozí z nich svými výkony náramně bavili.
Janis Adetokunbo, který aktuálně léči poraněné levé tříslo, pomohl k důstojnému rozjezdu Milwaukee Bucks útokem na historický rekord v počtu smečí za sezonu. Mimozemské kousky Victora Wembanyamy bezpochyby patřily k velkým taháků. Francouzský úkaz ale ze hry vyřadilo natažené levé lýtko a San Antonio Spurs bude pár týdnů chybět stejně jako jeho nadějní kolegové Stephon Castle (problémy s kyčlí) a Dylan Harper (natažené levé lýtko).
Luka Dončič už také vynechal několik zápasů. A to navíc LA Lakers nastupovali v úvodních čtrnácti mačích bez LeBrona Jamese.
|
Hvězdný dlouhán se zranil. San Antonio si bude muset poradit bez Wembanyamy
U Dallas Mavericks kromě Irvinga chybí Anthony Davis s poraněným lýtkem, jediný český zástupce Vít Krejčí zase s Atlanta Hawks postrádá Trae Younga, který řeší potíže s vazy pravého kolene. Miami Heat bojují bez Tylera Herra s pochroumaným kotníkem a obhájci titulu Oklahoma City Thunder v sestavě nemají Jalena Williamse. Ten totiž léčí zraněné zápěstí.
NBA si uvědomuje, že právě mladší tahouni, mezi které například i Wembanyamu s Dončičem, stojí za již zmiňovaným diváckým zájmem.
Ke „hvězdám nové generace“ řadí soutěž také Shaie Gilgeouse-Alexandera, Tyrese Maxeyho, Anthonyho Edwardse, Coopera Flagga či Jalena Brunsona. Dosud v žádném zápase ovšem nechyběli jen první dva jmenovaní.
Basketbalový expert Tom Haberstroh z Yahoo Sports upozorňuje, že strmě klesá procento zápasů, v nichž hrají hvězdní hráči. Tedy ti, kteří se za poslední tři sezony objevili ve výběrech All-NBA Team a NBA All-Star Team.
Aktuálně působí v NBA s tímto statusem 45 plejerů. A pokud by se mezi ně rozpočítaly absence nahromaděné za úvodní měsíc, vyjde alarmující výsledek – hvězdní hráči zmeškali téměř každé třetí utkání.
Průměry z předchozích let ovšem říkají, že během rozjezdu soutěže elitní basketbalisté meškali jen jednou z deseti případů.
Za patnáct odehraných zápasů pak Haberstroh napočítal 213 hvězdných omluvenek, což je více než dvojnásobek ve srovnání se sezonou 2023/24 – tehdy jich bylo rovných sto.
Stále přitom platí, že pokud se hráči chtějí ucházet o individuální ocenění, musejí stihnout aspoň 65 duelů základní části.
|
LeBron rozjel 23. sezonu. Zmeškaný start? Velký nezvyk, líčil. Olympiáda v LA je passé
„Lékařský personál Warriors se domnívá, že opotřebení, rychlost, tempo a počet naběhaných kilometrů mají na množství zranění zásadní vliv,“ nechal se nedávno slyšet Steve Kerr, kouč Golden State a donedávna i americké reprezentace.
Právě on už delší dobu varuje, že hráči nemají za současného moderního pojetí basketbalu dostatek času na odpočinek.
„V lize všichni chápou, že je snazší skórovat, když rychle přecházíte do útoku. Ale kvůli tomu jsou zápasy v mnohem větším tempu. Všichni navíc musí bránit větší prostor, protože každý může střílet trojky. Máme k dispozici data: Hráči běhají rychleji a více než dříve. Snažíme se dělat, co můžeme, ale v podstatě hrajeme každý druhý večer. Není to snadné,“ pokračoval v rozboru.
Týmy mají minimum prostoru na trénink, během náročných cest po palubovkách soupeřů mnohdy hrávají jen zápasy. I proto se nabízí redukce základní části.
Kerr je ale skeptický: „Složité na tom je, že by všichni zúčastnění museli souhlasit s nižšími příjmy.“
A soutěži se přece nyní tak daří.
Za působivými výsledky ale bliká i ona červená kontrolka. Četná zranění hvězd rozhodně ani vedení NBA radost nedělají.