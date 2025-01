Hřmění zesiluje, Jokič se má na pozoru. Přijde v NBA po letech kanadský rok?

Z partičky prozatím neohrožených lídrů Západní konference, která se prezentuje soudržnou hrou, přece jen jeden muž vystupuje – právě on, Kanaďan Gilgeous-Alexander.

Hříšník oné radostné scény po prvních bodech Ducase.

Ručníkem totiž během slavení zasáhl soka Jareda Butlera a rozhodčí rozdováděné opoře Thunder odpískali technický faul. „Moje chyba, moje chyba,“ omlouval se.

V té době už seděl téměř deset minut mezi náhradníky, utkání plynulo k jednoznačnému výsledku. A tak si muž s nejdelším příjmením v historii NBA v závěru zapsal aspoň tuto nechtěnou trefu.

Vždyť zápas s „pouhými“ 27 body a pouze pěti úspěšnými střelami ze hry je pro hvězdného Kanaďana těžký podprůměr. Zato 16 proměněných trestných hodů ze 17 snese přísnější měřítka.

Fanoušky Thunder už pořádně rozmazlil. Obvykle v Oklahoma City čekají od svého tahouna vyšší příspěvek, v průměru dává 31,4 bodu. V soupeření střelců s ním zatím přesně drží krok Janis Adetokunbo z Milwaukee Bucks.

Ke špičce patří torontský rodák také v obírání soupeřů o míč, pravidelně se za zápas takto zaskvěje ve dvou případech, což ho v soutěži řadí na třetí příčku.

„V jeho podání mnohé věci vypadají snadnější, než ve skutečnosti jsou,“ chválil ho trenér Mark Daigneault po zápase s Knicks, v němž nasbíral 39 bodů a připsal si i ony klasické dva zisky.

V obou výše zmiňovaných statistikách je v průměru o malicherné dvě desetiny před Nikolou Jokičem, obhájcem ocenění pro nejužitečnějšího hráče sezony z Denver Nuggets, který má zase jasnou převahu v doskocích i asistencích. A to už lehce utlumil nadpozemské tempo z úvodu sezony.

Možná i proto v souvislosti s titulem MVP stále častěji zaznívá i jméno Shai Gilgeous-Alexander.

„Je to nejužitečnější hráč NBA. Nikdo ho nemůže zastavit,“ chválil soka Anthony Edwards z Minnesota Timberwolves. Na jeho stranu se už po minulé sezoně stavěl například legendární Shaquille O’Neal.

Teď může být souboj ještě vyrovnanější. Ostatně už loni byli s Jokičem jedinými hráči, kteří se do ideální pětky NBA dostali jednohlasně. Oba jsou nadále i borci, jejichž přítomnost na palubovce soupeř pocítí. Shodně si také v probíhajícím ročníku vylepšili kariérní střelecké maximum: Srb se blýskl 56 body proti Wizards, Kanaďan nasázel 45 proti Indiana Pacers i LA Clippers, svému bývalému klubu.

Kdo se podle vás stane nejužitečnějším hráčem NBA? celkem hlasů: 146 Nikola Jokič (Denver Nuggets) Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) Janis Adetokunbo (Milwaukee Bucks) Někdo jiný

Jen výkony jejich týmů se v aktuálním ročníku liší výrazněji. Nuggets prožívají solidní ročník a zatím jsou s bilancí 23-15 čtvrtí v Západní konferenci, avšak Thunder válí. Jediná prohra je dělí od zatím nejlepších Cleveland Cavaliers a na statistice 32-6 má výrazný podíl i Gilgeous-Alexander, který v sestavě nechyběl ani jednou.

Ve dvou vzájemných duelech s Denverem dal o jeden bod více než Jokič. (36+39 oproti 39+35). V utkáních s nejsilnějšími soupeři – Boston Celtics, New York Knicks a Cleveland Cavaliers – posbíral v průměru 33 bodů.

Jokiče kvůli zranění ještě neotestovali Celtics. Ve dvou utkáních s Cavaliers a jednom s Knicks se blýskl v průměru lehce přes 35 body, ale pocit vítězství nezažil ani jednou.

A tak je ve hře další velké individuální ocenění pro kanadský basket.

Naposledy byl z Kanaďanů nejužitečnějším hráčem NBA vyhlášen Steve Nash v sezoně 2005/2006. Jednička draftu 2014 Andrew Wiggins, mimochodem původem stejně jako SGA z provincie Ontario, to zase dotáhl k ocenění pro nováčka roku deset let zpátky.

Steve Nash. Andrew Wiggins. Shai Gilgeous-Alexander.

Kouč Daigneault ale míní, že Gilgeous-Alexander nemá kam spěchat: „Jako hráč je stále na začátku svého nejlepšího období.“

Pro Thunder je pak dobrá zpráva, že by kanadská hvězda tato léta ráda spojila s působením v Oklahoma City. „Nedokážu si představit svět, ve kterém bych tady nebyl. Miluji tohle místo. Je mi tady dobře. Mám rád lidi v organizaci, lidi kolem sebe, a to jsou věci, na kterých záleží. Každý den chodím do práce s úsměvem na tváři,“ vyznal se.

Po sezoně navíc bude mít nárok na čtyřleté prodloužení smlouvy v hodnotě téměř 300 milionů dolarů. Pro ročník 2030/2031 by pak jeho plat dosahoval až rekordních 80 milionů dolarů ročně.

A je docela možně, že detaily bude s klubem ladit v příjemném rozpoložení. Obzvláště, pokud se splní rovnice: SGA=MVP.