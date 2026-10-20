Hledá se recept na Wembanyamu i Knicks
Pokud chtějí znovu usednout na trůn, musejí Oklahoma City Thunder, jedni z velkých favoritů soutěže, s nejvyšší pravděpodobností projít přes francouzského dlouhána Victora Wembanyamu. Právě on ve finále Západní konference výrazně přispěl ke konci jejich snu o obhajobě, navíc partu kolem Shaie Gilgeouse-Alexandera trápil i v základní části.
Napoví jejich střetnutí hned na úvod ročníku. Dravý tým San Antonio Spurs totiž bezpochyby patří mezi velké titulové adepty. K Wembanyamovi, De’Aaronu Foxovi se Stephonem Castlem by se měl ve skvělých výkonech přidat Dylan Harper, kterému je předpovídána průlomová sezona.
A co New York Knicks? Kádr obhájců titulu v čele s Jalenem Brunsonem či Karlem-Anthonym Townsem, kteří ukončili třiapadesátileté čekání organizace na titul, zůstal víceméně pohromadě a druhou sezonu s týmem má před sebou kouč Mike Brown.
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LeBron odešel, Bronny zůstal. Oba se touží ukázat. Kdo zažije úspěšnější sezonu?
O pozornost se pochopitelně hlásí Philadelphia 76ers. Do jejich řad totiž zamířili Jaylen Brown a především LeBron James, jehož čeká 24. sezona v NBA. Rozehraje ji po boku hvězdných Tyrese Maxeyho a Joela Embiida i nadějného V. J. Edgecomba.