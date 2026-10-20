Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

NBA začíná! Wembanyama jako kryptonit, Philadelphia v napětí i další nové příběhy

Autor:
  8:00
Nejprestižnější basketbalová liga světa NBA rozjíždí ročník s pořadovým číslem 81. Titul v sezoně 2026/27 obhajují New York Knicks, ve slavné soutěži pokračuje jediný český zástupce Vít Krejčí, který hájí barvy Portland Trail Blazers. A co dalšího se vyplatí sledovat?
Část 1/6

Hledá se recept na Wembanyamu i Knicks

Pokud chtějí znovu usednout na trůn, musejí Oklahoma City Thunder, jedni z velkých favoritů soutěže, s nejvyšší pravděpodobností projít přes francouzského dlouhána Victora Wembanyamu. Právě on ve finále Západní konference výrazně přispěl ke konci jejich snu o obhajobě, navíc partu kolem Shaie Gilgeouse-Alexandera trápil i v základní části.

Dylan Harper (2) ze San Antonio Spurs se drží za obroučku po smeči na koš Oklahoma City Thunder.

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs střílí za tři z vysoké výšky na koš Oklahoma City Thunder.

Napoví jejich střetnutí hned na úvod ročníku. Dravý tým San Antonio Spurs totiž bezpochyby patří mezi velké titulové adepty. K Wembanyamovi, De’Aaronu Foxovi se Stephonem Castlem by se měl ve skvělých výkonech přidat Dylan Harper, kterému je předpovídána průlomová sezona.

A co New York Knicks? Kádr obhájců titulu v čele s Jalenem Brunsonem či Karlem-Anthonym Townsem, kteří ukončili třiapadesátileté čekání organizace na titul, zůstal víceméně pohromadě a druhou sezonu s týmem má před sebou kouč Mike Brown.

LeBron odešel, Bronny zůstal. Oba se touží ukázat. Kdo zažije úspěšnější sezonu?

O pozornost se pochopitelně hlásí Philadelphia 76ers. Do jejich řad totiž zamířili Jaylen Brown a především LeBron James, jehož čeká 24. sezona v NBA. Rozehraje ji po boku hvězdných Tyrese Maxeyho a Joela Embiida i nadějného V. J. Edgecomba.



Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
AZS Lublin vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - 2. kolo - 21. 10. 2026:AZS Lublin vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
21. 10. 18:00
  • 6.10
  • 19.90
  • 1.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Valentová zahájila v Ósace výhrou v souboji generací, co předvede Siniaková?

Daria Snigurová v semifinále Prague Open proti Tereze Valentové.

Devatenáctiletá tenistka Tereza Valentová zahájila pokus obhájit loňskou finálovou účast na turnaji v Ósace výhrou 6:2, 1:6, 6:4 v souboji generací nad Čang Šuaj z Číny. Japan Open rozehraje také...

20. října 2026  8:15

Nečasův gól Coloradu nestačil, favorita těsně přehrála Philadelphia

Hunter McDonald (vlevo) z Philadelphia Flyers a Gavin Brindley z Colorado...

Čtyři pondělní zápasy hokejové NHL přinesly jeden český gól. Na ledě Philadelphie se trefil útočník Martin Nečas, jeho Colorado však překvapivě odjíždělo s prázdnou. Domácí slavili teprve druhou...

20. října 2026  7:07,  aktualizováno  8:10

NBA začíná! Wembanyama jako kryptonit, Philadelphia v napětí i další nové příběhy

LeBron James z Philadelphia 76ers před zápasem s Boston Celtics.

Nejprestižnější basketbalová liga světa NBA rozjíždí ročník s pořadovým číslem 81. Titul v sezoně 2026/27 obhajují New York Knicks, ve slavné soutěži pokračuje jediný český zástupce Vít Krejčí, který...

20. října 2026

PSG – Barcelona v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, statistiky a kurzy

Raphinha slaví se spoluhráči z Barcelony gól už ve třetí minutě utkání proti...

Dokonalá technika, kreativita a útočný fotbal jako jediný možný způsob hry. Paris Saint-Germain přivítá v Lize mistrů Barcelonu v souboji dvou týmů vyznávajících podobnou filozofii. Kde šlágr 3. kola...

20. října 2026  7:43

Slavia proti nadlidskému silákovi, díl pátý. Podobný atyp jako Chorý, říká Trpišovský

Slávističtí fotbalisté Tomáš Holeš a Jan Bořil se snaží zastavit útočníka...

Od našeho zpravodaje v Turecku Navzdory složitým tématům ohledně vyloučení útočníka Tomáše Chorého z týmu se přeci jen na chvíli pousmál. To když kouč slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský rozebíral, že už popáté proti němu...

20. října 2026  6:40

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

vydáno 20. října 2026

Hájil Švejka, slízl turecký hněv. Známý komentátor o výhrůžkách nebo kritice

Premium
Jinoch v komentátorském studiu Nova Sport. Odtud komentoval zápasy letního...

Od našeho zpravodaje v Turecku Stal se jedním z nejvýraznějších fotbalových komentátorů v tuzemsku. Jeho hlas doprovází v Lize mistrů i Slavii, která od 18.45 v Istanbulu vyzve Fenerbahce. Celkově Michal Jinoch zvládne kolem...

20. října 2026

Tottenham se dočkal první výhry, Kinský proti nováčkovi příliš práce neměl

Antonín Kinský se snaží zastavit akci Caleba Yirenkyie z Coventry.

Poslední tým bez vítězství v novém ročníku anglické ligy se dočkal. Fotbalisté Tottenhamu v dohrávce 7. kola porazili nováčka z Coventry, bodově se na něj dotáhli a předstihli ho v tabulce, ve které...

19. října 2026  20:50,  aktualizováno  23:09

UEFA dala Infantinovi lhůtu na odpovědi. Ptá se ho na Baloguna i politické vazby

Gianni Infantino.

Evropská fotbalová unie UEFA dala světové federaci FIFA lhůtu do 2. listopadu, aby zveřejnila dokumenty týkající se plánů jejího prezidenta Gianniho Infantina na prodej práv na mistrovství světa...

19. října 2026  22:06

Ronaldo zná trest. Za úprk z reprezentace zaplatí drobné, dostal i distanc

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo před zápasem Ligy národů

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo dostal za opuštění národního týmu po sporu s trenérem Jorgem Jesusem zákaz činnosti na 30 dnů a pokutu 255 eur (6000 korun). Trest vynesla disciplinární...

19. října 2026  20:15,  aktualizováno  21:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kam s Chorým? Nejspíš zahraničí. Náznaky jsou i ze Saúdské Arábie, řekl agent

Český útočník Tomáš Chorý před utkáním s Koreou.

Zatímco v Istanbulu zrovna kouč Jindřich Trpišovský médiím potvrdil, že Tomáš Chorý, problémový útočník Slavie, si v jeho týmu už nekopne, hráčův agent David Nehoda seděl v Praze na Žižkově na křtu...

19. října 2026  18:41

Zkrat v americké NFL. Hráč plivl na soupeře, trenér zuřil. Pak přišla omluva

Gardner-Johnson v zápase NFL mezi Buffalo Bills a Las Vegas Raiders.

Buffalo Bills v lize amerického fotbalu NFL slavili těsné vítězství 33:30 nad Las Vegas Raiders, jejich výhra ale měla nepříjemnou kaňku. Ještě před poločasem totiž přišli o zkušeného Chaunceyho...

19. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×