Wembanyama vyšší a vyšší, nejstarší tým historie i zranění na startu. NBA je tu

Obří basketbalová mašinérie se znovu naplno rozebíhá. Slavná NBA startuje jubilejní 80. sezonu, v níž obhajují titul hráči Oklahoma City Thunder. Mezi basketbalovou elitou nechybí ani český zástupce Vít Krejčí. A co dalšího se vyplatí v ročníku 2025/26 sledovat?
Kdo se v Kalifornii vzepře letícímu času

LeBron James a Luka Dončič z Los Angeles Lakers se zdraví před přípravným...

LeBrona Jamese čeká 23. sezona v NBA, samotný začátek ale kvůli zánětu sedacího nervu nestihne. LA Lakers mají v záloze jiné velké jméno – Luku Dončiče, který na sobě přes léto pořádně zamakal. V Kalifornii doufají, že vydrží zdráv a v první kompletní sezoně na nové adrese zazáří.

Že je věk pouhým číslem, chtějí dokázat i LA Clippers, kteří jednoznačně vsadili na zkušenosti. Vedle sebe budou hrát James Harden, Chris Paul, Brook Lopez, Bogdan Bogdanovič či Kawhi Leonard. Americkou hvězdu ovšem tíží spekulace, že díky dohodě o spolupráci s Aspiration Partners obcházel platový strop NBA. Do losangeleské firmy totiž investoval i Steve Ballmer, vlastník Clippers.

Kalifornský paradox: nejstarší parta v nejmodernější aréně. Vzepře se predikcím?

Lektvar mládí neobjevili ani Golden State Warriors. Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler a nově také Al Horford ovšem mají v San Francisku důvěru.

A ze sázky na „retro“ můžete obvinit i Sacramento Kings. Na soupisce najdete jména: DeMar DeRozan, Russell Westbrook, Dennis Schröder či Zach LaVine. Domantas Sabonis vstoupí mezi třicátníky v květnu.



