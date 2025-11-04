Budu předstírat zranění. Vsaď proti nám, jsme bez LeBrona. Jak se v NBA podvádělo

Vyšetřovatelé zatkli celkem 34 lidí, kromě dvou už zmíněných mezi nimi figuruje také Damon Jones, bývalý hráč a asistent Cleveland Cavaliers. Do případu jsou údajně zapleteny i čtyři mafiánské rodiny a sítě organizovaného zločinu.
Kauza má dvě větve – už zmíněné nelegální sázky a k tomu ještě zmanipulovaný poker, při němž hráči přicházeli o vysoké částky. Případy spolu sice nesouvisí, ale Billups a Jones jsou obviněni v obou.
Před soubojem s Milwaukee 9. února 2023 poradil komplicovi, ať vsadí na soupeře, protože měl s předstihem informaci, že za jeho tým nenastoupí LeBron James.