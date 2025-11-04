Budu předstírat zranění. Vsaď proti nám, jsme bez LeBrona. Jak se v NBA podvádělo

Zraněný Terry Rozier zůstává sedět na palubovce.

Stanislav Kučera
  12:00
V NBA odehrál za deset let 715 zápasů a pyšní se velmi solidním průměrem přes 13 bodů na utkání. Jenže teď má americký rozehrávač Terry Rozier zcela jiné starosti: před necelými dvěma týdny ho kvůli podezření ze zapojení do nelegálních sázek na prestižní basketbalovou ligu zadržela FBI. A stejně dopadl i Chauncey Billups, trenér Portland Trail Blazers. Soutěží tak otřásá obří skandál.

Vyšetřovatelé zatkli celkem 34 lidí, kromě dvou už zmíněných mezi nimi figuruje také Damon Jones, bývalý hráč a asistent Cleveland Cavaliers. Do případu jsou údajně zapleteny i čtyři mafiánské rodiny a sítě organizovaného zločinu.

Kauza má dvě větve – už zmíněné nelegální sázky a k tomu ještě zmanipulovaný poker, při němž hráči přicházeli o vysoké částky. Případy spolu sice nesouvisí, ale Billups a Jones jsou obviněni v obou.

Před soubojem s Milwaukee 9. února 2023 poradil komplicovi, ať vsadí na soupeře, protože měl s předstihem informaci, že za jeho tým nenastoupí LeBron James.

