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Jeden přizpůsoboval svůj výkon, druhý sázel. Bývalí hráči NBA byli obžalováni

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  17:58
Malik Beasley z Detroit Pistons slaví během utkání s Boston Celtics.

Malik Beasley z Detroit Pistons slaví během utkání s Boston Celtics. | foto: Reuters

Malik Beasley z Utah Jazz střílí na koš Golden State Warriors.
Malik Beasley z Minnesota Timberwolves slaví svou trefu.
Malik Beasley z Minnesoty útočí, brání ho Vít Krejčí z Oklahomy.
Malik Beasley (vpravo) z Minnesoty se snaží dostat k míči, o který přišel...
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Bývalí basketbalisté Malik Beasley a Ed Davis jsou dalšími obžalovanými v sázkařské aféře, která loni otřásla NBA. Informovala o tom prokuratura, uvedla agentura AP.

Beasley podle vyšetřovatelů v roce 2024 během působení v Milwaukee souhlasil s tím, že přizpůsobí svůj výkon sázkovým trendům v dohodnutých zápasech. Davis, který se v NBA naposledy objevil před čtyřmi lety, na tato utkání sázel.

Spolu s Beasleym a Davisem, kteří spolu v ročníku 2020/2021 krátce hráli v Minnesotě, byly obžalovány další čtyři osoby. Podle federálního prokurátora Josepha Nocelly šlo o sázky v hodnotě stovek tisíc dolarů.

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Největším jménem, které se zatím mezi více než třicítkou obviněných objevilo, je Chauncey Billups. Člen Síně slávy a bývalý trenér Portlandu byl obžalován z podílu na rozsáhlém podvodu se zmanipulovanými pokerovými hrami, které organizovala mafie.

V souvisejícím případu, který se však týká nelegálních sázek s využitím soukromých informací z NBA, byli obžalováni bývalý hráč Damon Jones a Terry Rozier, jenž do května působil v Miami. Jones už se před soudem přiznal.

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