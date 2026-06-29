Beasley podle vyšetřovatelů v roce 2024 během působení v Milwaukee souhlasil s tím, že přizpůsobí svůj výkon sázkovým trendům v dohodnutých zápasech. Davis, který se v NBA naposledy objevil před čtyřmi lety, na tato utkání sázel.
Spolu s Beasleym a Davisem, kteří spolu v ročníku 2020/2021 krátce hráli v Minnesotě, byly obžalovány další čtyři osoby. Podle federálního prokurátora Josepha Nocelly šlo o sázky v hodnotě stovek tisíc dolarů.
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Největším jménem, které se zatím mezi více než třicítkou obviněných objevilo, je Chauncey Billups. Člen Síně slávy a bývalý trenér Portlandu byl obžalován z podílu na rozsáhlém podvodu se zmanipulovanými pokerovými hrami, které organizovala mafie.
V souvisejícím případu, který se však týká nelegálních sázek s využitím soukromých informací z NBA, byli obžalováni bývalý hráč Damon Jones a Terry Rozier, jenž do května působil v Miami. Jones už se před soudem přiznal.