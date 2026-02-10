Rvačky na dvou stadionech připomněly staré časy. Krejčí u třetí výhry v řadě

  7:35aktualizováno  8:45
Vít Krejčí přispěl v NBA k jednoznačnému vítězství basketbalových Portland Trail Blazers nad Philadelphia 76ers 135:118. Za necelých 23 minut stihl pět bodů, tři asistence a dva doskoky. Se svým novým týmem vyhrál potřetí za sebou.
Naz Reid (s dredy) z Minnesota Timberwolves a Mouhamed Gueye z Atlanta Hawks se...

Naz Reid (s dredy) z Minnesota Timberwolves a Mouhamed Gueye z Atlanta Hawks se přetlačují. Do situace vstupuje i Jock Landale. | foto: Bailey HillesheimAP

Brandon Miller (24) a Grant Williams (2) z Charlotte Hornets krotí svého...
Brandon Miller a Grant Williams (2) z Charlotte Hornets krotí svého trenéra...
LaMelo Ball (1) z Charlotte Hornets atakuje v zápase s Detroit Pistons...
Moussa Diabaté (14) z Charlotte Hornets během pranice s Detroit Pistons, krotí...
21 fotografií

Detroit uspěl na palubovce Charlotte 110:104 a domácím uťal devítizápasovou vítěznou sérii. Vzpomínat se však bude hlavně na masivní rvačku mezi oběma týmy, jež upomíná na Pistons z prvních let 21. století či detroitské Bad Boys z konce osmdesátek.

Duel tím předčasně skončil pro dva domácí a dva hostující hráče. Vyloučeni byli obvyklí podezřelí: Moussa Diabaté, Miles Bridges (oba Hornets), Jalen Duren a Isaiah Stewart (oba Pistons).

Pranice v Charlotte:

„Bylo to až moc vyhrocené. Rádi bychom zůstali jen u basketu, ale i to se občas stává,“ uvedl Duren.

Šest minut před koncem vypěnil i trenér poražených Charles Lee, jenž se začal sápat po rozhodčím. V konfrontaci se sudími mu zabránili jeho asistenti a svěřenci.

Lídrem vítězů, kteří jsou v čele Východní konference, byl s 33 body a devíti doskoky Cade Cunningham. Domácí tým vedl s 24 body Brandon Miller.

Lídrem Portlandu proti Philadephii byl autor 30 bodů Toumani Camara, Belgičan si osmi trojkami vytvořil osobní rekord.

Krejčí, jenž byl nejvytíženějším náhradníkem v domácím týmu, trefil dvě z devíti střel, z toho jednu ze sedmi trojek. Po přesunu z Atlanty zatím střelecky nezáří. Proměnil šest z 22 trojek, což je úspěšnost pod 33 procent. V Atlantě měl úspěšnost přes 42 procent.

Do sestavy Portlandu se po 10 dnech vrátil izraelský reprezentant Deni Avdija, který se na výhře podílel 26 body, 10 doskoky a osmi asistencemi. Na straně Sixers se výrazněji prosadil pouze Tyrese Maxey s 30 body.

Toumani Camara proti Sixers:

Blazers se posunuli v tabulce Západní konference s bilancí 26-28 na deváté místo před Los Angeles Clippers.

Atraktivní souboj v Denveru vyhrál Cleveland 119:117. Velký podíl na tom měl Donovan Mitchell, který nastřílel 32 bodů a přidal 10 asistencí. Hosté v poslední části dohnali manko 11 bodů a koncovku rozhodl právě Mitchell 0,9 sekundy před sirénou trestnými hody po faulu Jamala Murrayho. Jarrett Allen pomohl k výhře 22 body a 13 doskoky, James Harden měl 22 bodů a 10 doskoků.

Nuggets nestačil ani třetí triple double Nikoly Jokiče v řadě, tentokrát za 22 bodů, 14 doskoků a 11 asistencí. Po 20 bodech přidali jeho spoluhráči Christian Braun a Julian Strawther.

Také během utkání Minnesoty s Atlantou, které domácí ovládli 138:116, se strhla potyčka, po níž byli vykázáni Naz Reid a Mouhamed Gueye. Wolves dovedl k výhře Anthony Edwards, jenž se prosadil 30 body. Hawks nestačilo 38 bodů C. J. McColluma.

Rvačka v Minnesotě:

Golden State bez Stephena Curryho a Jimmyho Butlera po velkém obratu zvítězil nad Memphisem 114:113. Poslední čtvrtinu domácí ovládli 29:15. O výhře rozhodl 19 sekund před koncem Guy Santos. Střela Jahmaie Mashacka na druhé straně už do koše nespadla.

Los Angeles Lakers bez Luky Dončiče podlehli 110:119 rovněž oslabené Oklahoma City, které chyběl Shai Gilgeous-Alexander. LeBron James nasbíral v souboji s lídrem soutěže 22 bodů a 10 asistencí. Potřinácté v řadě prohrálo Sacramento, nejhorší tým ligy podlehl New Orleans 94:120.

NBA – výsledky

Portland Trail Blazers - Philadelphia 76ers 135:118 (za domácí Krejčí 5 bodů, 3 asistence, 2 doskoky)
Charlotte Hornets - Detroit Pistons 104:110
Brooklyn Nets - Chicago Bulls 123:115
Miami Heat - Utah Jazz 111:115
Orlando Magic - Milwaukee Bucks 118:99
Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 138:116
New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 120:94
Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers 117:119
Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 114:113
Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 110:119

3. den ZOH: Zdráhalová má 10. místo z kilometru, curleři končí na turnaji osmí

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová dokončila závod na 1000 metrů na zimních...

V rámci třetího dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’ Ampezzo se představila řada českých sportovců. Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová dojela desátá v závodě na kilometr. Curleři Julie...

9. února 2026  15:25,  aktualizováno  23:49

Česko - Kanada 1:5. Špatný start a marný vzdor, prohru hokejistek mírnila Mlýnková

Kanaďanka Julia Goslingová slaví se spoluhráčkami pátý gól jejího týmu během...

Na závěr první fáze turnaje náročné vystoupení a jasná porážka s velkými favoritkami. České hokejistky v olympijském Miláně nestačily na Kanadu, která předvedla suverénní výkon a zvítězila 5:1....

9. února 2026  23:29,  aktualizováno  23:45

