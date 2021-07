Westbrook si zahraje za Lakers, Rubio se v NBA opět stěhuje

Westbrook se vrací po 13 letech do Kalifornie, kde hrál v univerzitním týmu UCLA. Po vstupu do NBA byl jedenáct sezon hráčem Oklahoma City, ale nyní mění působiště potřetí za poslední tři roky. V Houstonu i Washingtonu vydržel nejužitečnější hráč NBA z roku 2017 jen jednu sezonu.

V uplynulém ročníku v dresu Wizards dosáhl v základní části průměru 22,2 bodu, 11,7 asistence a 11,5 doskoku na zápas. V play off vypadl Washington hned v prvním kole s Philadelphií. V Lakers s Jamesem a Anthonym Davisem by mohl Westbrook zaútočit na titul, kterému byl zatím nejblíž v roce 2012, kdy s Oklahomou City podlehl ve finále Miami vedenému Jamesem.

Kuzma a Caldwell-Pope opouštějí Lakers po čtyřech sezonách, Harrell po jednom roce.

Rubia čeká v NBA další stěhování

Španělská basketbalová hvězda Ricky Rubio v NBA opět změní působiště. Minnesota vyměnila třicetiletého rozehrávače, který momentálně bojuje s národním týmem na olympijských hrách v Tokiu, do Clevelandu. Opačným směrem podle televizní stanice ESPN putuje Taurean Prince a výběr v druhém kole draftu v příštím roce.



Rubio se před minulou sezonou vrátil do Minnesoty, kde strávil úvodních šest let v NBA. V roce 2017 odešel do Utahu, který po dvou sezonách vyměnil za Phoenix. V zámořské lize dosud odehrál 631 utkání s průměrem 11 bodů a 7,6 asistence.

Se španělskou reprezentací Rubio vyhrál dvakrát mistrovství Evropy a předloni i světový šampionát. Na olympiádě může získat třetí medaili po stříbru z Pekingu a bronzu z Ria de Janeiro.