Satoranský se uvedl dvěma body, debut Krejčího překazil problém s vízem

Ve vzduchu visely dvě velké české premiéry - Tomáš Satoranský v dresu New Orleans a Vít Krejčí prvně proti basketbalové elitě. V úvodních přípravných zápasech NBA se však splnilo jen to první. Satoranský čtyřmi asistencemi a dvěma body neodvrátil prohru New Orleans s Minnesotou. Krejčí do prvního utkání Oklahoma City s Charlotte nenastoupil. Podle trenéra Marka Daigneaulta byl na vině „problém s vízem“.