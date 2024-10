Krejčí z Atlanty vstoupil do přípravy na NBA sedmi body při výhře nad Indianou

Basketbalistky Minnesoty porazily v rozhodujícím pátém semifinále play off WNBA Connecticut 88:77 a po výhře 3:2 na zápasy postoupily do finále. V něm se od čtvrtka střetnou s nejlepším týmem...

Český basketbalista Vít Krejčí vstřelil v úvodním přípravném duelu Atlanty před startem NBA sedm bodů do koše Indiany a k domácí výhře 131:130 pomohl také šesti asistencemi. Český rozehrávač zasáhl...

Horvátha seriál Most! neodradil: Do Severky se podívám, říkal po premiéře

Pavel Horváth, pivo, Most, Severka... to ladí! Nový trenér zdejšího třetiligového Baníku sice legendární putyku proslavenou seriálem Most! omrkne, ale hlavně zdůrazňuje: „Jsem tu kvůli fotbalu.“ Hned...