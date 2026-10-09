LeBron debutoval za Philadelphii: deset bodů a stoprocentní střelba, přesto prohra

James ozdobil premiéru stoprocentní střelbou. Proměnil všech osm trestných hodů i jediný pokus ze hry. Základní sestavu s ním tvořili Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey a V.J. Edgecombe.
„Jasně, měl jsem na sobě nový dres, ale zápas je zápas a musí se odehrát na palubovce,“ řekl James. Debutoval poté, co pondělní první utkání doma proti New York Knicks ještě vynechal.
„Byl jsem rád, že jsem si zase mohl zahrát pár minut s kluky, se kterými jsme teď jeden a půl nebo dva týdny společně trénovali.“
Philadelphia je čtvrtým, a patrně posledním Jamesovým působištěm. Po minulé sezoně skončil v Los Angeles Lakers a se Sixers podepsal dvouletou smlouvu.
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LeBron odešel, Bronny zůstal. Oba se touží ukázat. Kdo zažije úspěšnější sezonu?
S každým dosavadním klubem získal James titul, dvakrát k němu dovedl Miami (2012 a 2013) a jednou Cleveland (2016) i Lakers (2020). Ligovým historickým statistikám vládne například s počty nastřílených bodů (43.440) a odehraných zápasů (1622).