„NBA na NBC byla důležitou částí mé kariéry a těším se na zvláštní roli v tomhle projektu,“ uvedl Jordan v krátkém videu.

Dvaašedesátiletá legenda ukončila hráčskou kariéru v roce 2003 v dresu Washingtonu. Do předloňského roku byl Jordan třináct let majitelem Charlotte Hornets. V roce 2020 vzbudil velký rozruch desetidílný dokument o jeho kariéře Last Dance.

Jordan, který si díky svým atletickým schopnostem vysloužil přezdívku „Air“, je podle magazínu Forbes s majetkem ve výši 3,5 miliardy dolarů nejbohatším sportovcem všech dob.