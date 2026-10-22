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Krejčí mohl slavit drtivý nástup Portlandu. Ja zapomenut, zářil Ty. Janis zastíněný

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  8:14aktualizováno  8:31
Michael Porter Jr. (17) z Brooklyn Nets jde po míči v zápase s Charlotte...

Michael Porter Jr. (17) z Brooklyn Nets jde po míči v zápase s Charlotte Hornets, sledují ho Royce O'Neale (00), Christian Anderson (5) a Grayson Allen (8). | foto: Brad PennerReuters

Lauri Markkanen (23) z Utah Jazz zakončuje na koš Memphis Grizzlies, Zach Edey...
Franz Wagner (22) z Orlando Magic zakončuje na koš Atlanta Hawks.
Dejounte Murray (5) z New Orleans Pelicans se dere ke koši Indiana Pacers,...
Jabari Smith Jr. (10) z Houston Rockets se dere ke koši Dallas Mavericks, brání...
12 fotografií
Portland Trail Blazers s Vítem Krejčím vstoupili do sezony NBA jednoznačnou výhrou 124:83 nad basketbalisty Phoenix Suns. Český reprezentant za 15 minut na hřišti přispěl Trail Blazers bodem, dvěma doskoky i zisky a třemi asistencemi.

Zatím nejlepší střelecké výkony předvedli Anthony Edwards a Ty Jerome, kteří dali po 45 bodech. Edwards pomohl Minnesotě k vítězství 131:106 nad Miami a stal se teprve třetím hráčem v historii, který zaznamenal přes 40 bodů ve dvou a více zahajovacích zápasech. Dosud se to povedlo jen Michaelovi Jordanovi a Wiltu Chamberlainovi. Ten to dokázal čtyřikrát.

Portlandu vyšel vstup do sezony mimořádně a už po šesti minutách vedl 21:0. Náskok neustále zvyšoval až na rozdíl 52 bodů. Damian Lillard ve svém prvním zápase po návratu do Portlandu a po zranění Achillovy šlachy dal 25 bodů a postaral se o šest z 19 trojek domácího týmu. Po 18 bodech přidali Deni Avdija a Toumani Camara, Ja Morant po výměně z Memphisu zapsal 14 bodů a osm asistencí.

Momenty ze zápasu Portland – Phoenix:

Krejčí patřil do úvodní desetičlenné rotace týmu, ale výrazněji vidět nebyl. Do střelecké listiny se zapsal jen trestným hodem za technickou chybu soupeře. Tři pokusy z pole minul.

Miami se těšilo na premiéru nového týmu postaveného kolem Janise Adetokunba. Jeho debut po přestupu z Milwaukee ale pokazila Minnesota vedená Edwardsem. Ten trefil devět trojek a ke 45 bodům zapsal 10 doskoků. Navíc se k němu přidala nová posila LaMelo Ball s 21 body, Timberwolves trefili dohromady 21 trojek. Miami nepomohlo ani 35 Adetokunbových bodů.

Memphis v létě přebudoval tým po odchodu Ja Moranta a velkou důvěru dal Ty Jeromeovi, jenž vstoupil do osmé sezony. A na úvod si při výhře 123:103 nad Utahem vytvořil nový osobní rekord 45 body. Maximum si překonal o 12 bodů.

Jabari Smith Jr. (10) z Houston Rockets se dere ke koši Dallas Mavericks, brání Zaccharie Risacher (vlevo) a Morez Johnson Jr.

Houston v texaském derby zvítězil nad Dallasem 128:110, tři největší hvězdy Kevin Durant, Jabari Smith Jr. a Alperen Sengün měly dohromady 83 bodů. Za Dallas se teenager Cooper Flagg prosadil 32 body.

Indiana porazila 123:120 New Orleans i díky Tyreseovi Haliburtonovi. V prvním duelu po přetržení achilovky v loňském finále zapsal 23 bodů a 12 asistencí. Pascal Siakam přispěl Pacers 30 body. Pelicans měli posledních 45 sekund na to, aby dohnali tříbodové manko, ale všechny pokusy minuli.

Washington po velkých změnách v minulé sezoně mohl konečně spolu nasadit obě uzdravené hvězdy Anthonyho Davise a Trae Younga a výhrou 128:116 nad Milwaukee ukázal, že by po letech trápení mohl myslet na lepší časy. Davis měl 34 bodů a 12 doskoků, Young 20 bodů a 13 asistencí. Wizards navíc kvůli poranění kotníku chyběla jednička posledního draftu A. J. Dybantsa.

Velký návrat oslavilo Toronto výhrou 135:92 nad Chicagem. Přispěl k tomu 23 body i Kawhi Leonard, který se vrátil do týmu, s nímž v roce 2019 získal titul. Hned čtyři hráči Raptors měli přes 20 bodů, vedle Leonarda i Scottie Barnes, R. J. Barrett a Immanuel Quickley.

Sestřih zápasu LA Lakers – Golden State:

Los Angeles Lakers odstartovali éru bez LeBrona Jamese vítězstvím 127:105 nad Golden State. Luka Dončič táhl tým 28 body, osmi doskoky a sedmi asistencemi. Austin Reaves přispěl 23 body a povedenou premiéru v LA po přestupu z Utahu prožil pivot Walker Kessler: proměnil všech 12 pokusů a zapsal 26 bodů a devět doskoků.

NBA – výsledky

Orlando Magic - Atlanta Hawks 125:132
Washington Wizards - Milwaukee Bucks 128:116
Miami Heat - Minnesota Timberwolves 106:131
Toronto Raptors - Chicago Bulls 135:92
Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 103:110
New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 120:123
Memphis Grizzlies - Utah Jazz 123:103
Houston Rockets - Dallas Mavericks 128:110
Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 127:105
Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 124:83 (za domácí Krejčí 1 bod, 3 asistence, 2 doskoky)
Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 121:96

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