Milwaukee srovnalo krok v sérii s Brooklynem, rozhodne až sedmá bitva

Brooklyn v této sezoně na hřišti Milwaukee nevyhrál a šanci nedostal ani tentokrát, když v zápase ani jednou nevedl. Bucks si už v první čtvrtině vytvořili náskok 13 bodů a vedení drželi až do konce. V poslední čtvrtině sice Nets rychle snížili šňůrou 10:0 na rozdíl pěti bodů, ale vzápětí sami dovolili soupeři sérii 14:0 zakončenou důraznou smečí Adetokunba po doskoku a bylo rozhodnuto.

Durantovi, který v minulém zápase famózním výkonem řídil vítězství, tentokrát trochu víc pomáhal se zraněním bojující James Harden, autor 16 bodů a sedmi asistencí. V útoku se ale Brooklyn bez Kyrieho Irvinga spíš trápil a teprve potřetí v sezoně dal méně než 90 bodů. Tedy stejně jako tři hráči Milwaukee, v jehož dresu Adetokunbovi a Middletonovi, který si vytvořil 38 body osobní rekord v play off, sekundoval i Jrue Holiday s 21 body.



„My si nepřipouštěli tlak a prostě hráli basketbal. Ano, kdybychom prohráli, byl by to pro nás konec sezony, ale je to jen hra, která má být zábavou. A hrát tyto zápasy o všechno, to je největší zábava,“ řekl Middleton.

Milwaukee mělo navrch v protiútocích, při kterých soupeře přehrálo 26:4. „To nás zabíjelo. V tom byli opravdu silní a my nebyli schopni jejich protiútok zastavit,“ litoval kouč Brooklynu Steve Nash.