Autor: iDNES.cz , ČTK

7:55

Basketbalisté New Yorku zvítězili 116:113 v Detroitu a po výhře 4:2 na zápasy postoupili do druhého kola play off NBA. O vítězství Knicks rozhodl Jalen Brunson trojkou 4,3 sekundy před koncem. Los Angeles Clippers si doma poradili 111:105 s Denverem a vynutili si rozhodující sedmý zápas.