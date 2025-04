Autor: iDNES.cz , ČTK

9:22

Basketbalisté Detroitu ukončili rekordní sérii porážek v play off NBA a po vítězství 100:94 v New Yorku vyrovnali stav série prvního kola na 1:1. Výhry ve vyřazovací části se Pistons dočkali poprvé od roku 2008, kdy postoupili do finále Východní konference, čekali na ni 15 zápasů. Nerozhodný stav je po dvou utkáních také mezi Denverem a Los Angeles Clippers, kteří druhý duel vyhráli v hale soupeře 105:102.