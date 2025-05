Warriors doplatili na absenci své největší hvězdy a dirigenta hry Stepha Curryho, který s poraněným svalem od prvního utkání série nehrál. Nestihl se uzdravit ani pro pátý zápas a Minnesota toho využila. Od začátku si šla jasně za vítězstvím, když si vybudovala náskok až 25 bodů. Dominovala zejména pod košem, odkud dala 72 bodů.

Nejvíce se dařilo Juliusi Randleovi s 29 body, Anthony Edwards přidal 22 bodů a 12 asistencí. Celý tým Timberwolves střílel s velmi dobrou úspěšností 63 procent, zatímco Warriors jen 43 procent. Brandin Podziemski dal za hosty 28 bodů.

„Minnesota zahrála skvěle a zasloužila si postoupit. Já jsem ale velmi pyšný na svůj tým. Bojovali jsme. Před pár měsíci jsme si ani nemysleli, že bychom se mohli dostat až sem. Ale zlepšovali jsme se. Teď už to bohužel nevyšlo,“ řekl trenér Golden State Steve Kerr.

Boston se na rozdíl od Warriors dokázal s absencí své opory vyrovnat. Jaysonu Tatumovi po operaci Achillovy šlachy předčasně skončila sezona, tentokrát ho však skvěle nahradil Derrick White, který trefil sedm trojek a 34 body táhl Celtics za vítězstvím. Jaylen Brown pomohl 26 body a 12 asistencemi.

Ale rozdílovým faktorem se stal pivot Luke Kornet, který v průběhu zápasu nahradil trápícího se Kristapse Porzingise a předvedl skvělý výkon. Proměnil všech pět svých střel, získal devět doskoků a zablokoval sedm střel. S ním na hřišti Celtics vyhráli o 20 bodů.

„Měli jsme hodně povedených akcí na obou stranách hřiště. Šli jsme si za tím, abychom sérii prodloužili,“ řekl trenér Bostonu Joe Mazzulla, jehož svěřenci trefili i 22 trojek s úspěšností 45 procent. To New York se se střelbou trápil a úspěšně zakončil jen třetinu svých pokusů. Jalen Brunson dal 22 bodů, ale posledních sedm minut už sledoval jen z lavičky poté, co se vyfauloval.

Boston tak udržel naději na to stát se 14. týmem v historii, který by otočil sérii ze stavu 1:3. K tomu ale musí uspět i v dalším zápase na palubovce New Yorku a vybojovat tak rozhodující sedmý zápas.