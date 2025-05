Hrdinou byl hostující Karl-Anthony Towns, který 20 ze svých 24 bodů dal v poslední čtvrtině. K tomu přidal i 15 doskoků.

V prvních dvou zápasech to byl New York, který neudržel dvě nadějná vedení a dovolil Indianě v koncovkách vyhrát zápas. Tentokrát zahodili dobře rozehranou partii Pacers, poté co ve druhé čtvrtině vedli dokonce o 20 bodů (55:35).

Jenže v tu chvíli začala hala slavit nejen vedení svého týmu, ale také triumf Španěla Álexe Palaua v automobilovém závodě 500 mil Indianapolis, který se konal na deset kilometrů vzdáleném okruhu. A jakoby tím Pacers ztratili koncentraci a New York ještě do poločasu snížil na rozdíl 13 bodů. Především ale ožil.

Álex Palou slaví před fanoušky Indiana Pacers svůj triumf na 500 mil Indianapolis.

Indiana si sice držela dvouciferné vedení až do poslední čtvrtiny, Knicks se však chystali na závěrečný nápor, který řídil Towns. Ten byl najednou u všeho a za pět a půl minuty nastřílel 20 bodů. Měl tak hlavní zásluhu na tom, že Knicks šli osm minut před koncem do vedení. Poté se oba týmy přetahovaly. Klíčová akce přišla minutu před koncem, kdy Jalen Brunson za vyrovnaného stavu trefil těžkou střelu přes obránce a poslal Knicks do vedení. To už hosté nepustili a trestnými hody dovedli zápas k vítězství.

„Já se jen snažil dát týmu šanci vyhrát, protože všichni jsme věděli, že by jinak šance na postup byla velmi malá. Jsem moc rád, že se to povedlo a zvládli jsme to,“ radoval se Towns.

Brunson dal v zápase 23 bodů a O. G. Anunoby 16 bodů. Za poražené měli Tyrese Haliburton 20 bodů a Myles Turner 19 bodů. Pacers se netrefovali z dálky, dali jen pět trojek.

„Neodvedli jsme dobrou práci. Především jsme přestali hrát rychle. Já si vedl špatně a neudržel jsem vysoké tempo. Dát jen 42 bodů za poločas, to nejsme my,“ litoval dirigent domácích Haliburton.

„Nechceme se na nic vymlouvat. Hlavní problém byl v tom, že jsme ztratili vysoké vedení. Bohužel jsme nedokázali zakončovat akce,“ hodnotil Rick Carlisle, trenér Indiany.