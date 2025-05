Jayson Tatum z Boston Celtics střílí v duelu play off s New York Knicks. | foto: Reuters

Boston sice už dvakrát sérii ze stavu 1:3 otočil, a to v letech 1968 a 1981, ale tentokrát to bude mít těžké. New York se dostal do formy a až na třetí zápas, kdy doma propadl, dokázal na Celtics najít recept. V sezoně sice čtyři vzájemné duely prohrál, teď však ze čtyř utkání ve druhém kole play off už potřetí zvítězil.

Celtics přitom v Madison Square Garden brzy vedli už o 14 bodů, ale Knicks ve druhém poločase srovnali krok a v posledních pěti minutách rozhodli. Za stavu 105:104 dal dva důležité koše Jalen Brunson, který nastřílel 26 ze svých 39 bodů ve druhé půli.

Následně přihrál na koš Mikalu Bridgesovi a tři minuty před koncem přišla zřejmě rozhodující situace. Jayden Brown ztratil míč, Tatum se situaci snažil ještě zachránit, ale zranil si kotník. Navíc O.G. Anunoby zakončil akci smečí a Knicks šňůrou 11:0 zápas rozhodli.

Tatum, který do té doby nastřílel 42 bodů, se s bolestivou grimasou držel za kotník a ze hřiště mu museli pomoci spoluhráči. Halu opustil na vozíku, což naznačuje, že půjde o vážnější zranění. „Je to pro nás opravdu znepokojivé. Jayson pro nás hrozně znamená,“ řekl pivot Al Horford. „Uvidíme, co z toho bude. Vyšetření ho teprve čekají,“ uvedl trenér Joe Mazzulla.

K vítězství New Yorku kromě Brunsona přispěli výrazně také Karl-Anthony Towns 23 body a 11 doskoky a Bridges 23 body. Anunoby dal 20 bodů. „Boston na nás ze začátku vletěl, ale líbilo se mi, jak se s tím naši hráči popasovali. Ukázali odolnost a velkou disciplínu. Každý bojoval na obou stranách hřiště,“ řekl trenér New Yorku Tom Thibodeau.

Karl-Anthony Towns z New York Knicks zakončuje ve čtvrtém duelu play off s Boston Celtics.

Ze stavu 1:3 dosud otočilo sérii jen 13 týmů. „Nikdo nechtěl být v této situaci, ale stalo se. Teď musíme najít způsob, jak vyhrát pátý zápas a pak se uvidí,“ řekl rozehrávač Bostonu Derrick White.

Minnesota o třetí výhře nad Golden State v řadě rozhodla ve třetí čtvrtině šňůrou 17:0, kterou táhl Anthony Edwards, jenž v této pasáži dal 11 ze svých 30 bodů. Ze stavu 68:68 hosté odskočili na 85:68 a výrazný náskok dovolili soupeři snížit až v závěru, kdy bylo jasné, že už výhru nepustí.

Golden State opět chyběla hlavní hvězda Steph Curry. Nejlepší trojkař historie si zranil sval v úvodním duelu série, který Warriors vyhráli, a Timberwolves jeho absence dokonale využívají. Doma mohou sérii ukončit, zvláště když Curry by měl být k dispozici až na případné šesté utkání.

Kromě Edwardse úřadoval také Julius Randle s 31 body. Warriors se opírali hlavně o Jonathana Kumingu s 23 body. Za soupeřem zaostávali ve své hlavní disciplíně trojkách - hosté jich dali dvakrát více.