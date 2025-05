Oklahoma City sice na úvod série doma zaváhala, ale jinak potvrzovala sílu domácího prostředí a využila ho i v rozhodujícím zápase. Denver s vítězem základní části držel krok jen první čtvrtinu. Pak začal ztrácet míče a Thunder se dostávali ke snadným košům z rychlých protiútoků. Do poločasu odskočili na rozdíl dvaceti bodů a Denver se zlomil. Postupně domácí vedli až o 43 bodů. Nuggets v zápase ztratili 23 míčů, což Thunder potrestali 37 body.

„Začali jsme, jak jsme chtěli. Ale rychle nám začal zápas utíkat. Jakmile to prostřídali a zvýšili tempo, šli přes nás,“ litoval trenér Denveru David Adelman. „Nestává se často, že se probudíte a víte, že vás čeká zápas, na který si budete pamatovat po zbytek života. A to, co hráči dnes předvedli, bylo opravdu působivé. Jsme teď silnější než na začátku série. A to i díky Denveru, který z nás vymáčkl to nejlepší,“ řekl trenér Oklahoma City Mark Daigneault.

Mohl se opět spolehnout na svou hvězdu Shaie Gilgeouse-Alexandera, který 35 body potvrdil roli nejlepšího střelce soutěže. Důležitou postavou byl také Alex Caruso, který dostal za úkol bránit výrazně vyššího Nikolu Jokiče. Výbornou obranou nedovoloval srbské hvězdě dostávat přihrávky a výrazně přispěl k tomu, že se Jokič v zápase dostal jen k devíti střelám a dal pouze 20 bodů. I tak byl Jokič nejlepším střelcem Nuggets, neboť jeho spoluhráči zklamali. Zejména Jamal Murray, který na 13 bodů potřeboval 16 střel.

„Caruso odvedl neuvěřitelnou práci. Má velkou zásluhu na tom, jak dnes naše obrana fungovala,“ ocenil trenér Daigneault.

„Byl jsem nervózní, protože jsme celou sezonu tvrdě makali a teď stačil jeden špatný zápas a mohl být konec. Ale ta nervozita mě motivovala k ještě lepšímu výkonu,“ uvedl Gilgeous-Alexander. „Navíc nikdo v lize nemá takovou výhodu domácího prostředí jako my. Naši fanoušci jsou úžasní. Dodali nám obrovské množství energie. Díky nim jsme lepší. Hráli jsme i pro ně, protože oni by si nezasloužili, aby to dnes skončilo,“ dodal.

Postup Oklahomy City znamená, že si o titul zahrají čtyři týmy, které už hodně dlouho čekají na úspěch. Minnesota dokonce nikdy nebyla ve finále. Titul dosud nezískala ani Indiana, která v 70. letech vyhrála jen konkurenční ligu ABA. Oklahoma City má jediný titul z roku 1979, kdy tým sídlil v Seattlu. New York čeká na titul od roku 1973. NBA bude mít jiného vítěze osmou sezonu po sobě, což se stane poprvé v historii soutěže.