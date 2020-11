Nadcházející sezona NBA bude mít předkolo play off s osmi týmy

Předkolo play off zavedlo vedení NBA už v uplynulém ročníku poznamenaném pandemií koronaviru. O poslední místo ve vyřazovacích bojích se v jednom zápase střetly Portland a Memphis. V nadcházející sezoně postoupí přímo do play off šest nejlepších týmů z obou konferencí a o zbylá dvě postupová místa v nich budou hrát mužstva na sedmém až desátém místě.

V jednom zápase se utkají sedmý a osmý tým, přičemž vítěz si zajistí účast v play off. Poražený pak dostane šanci na reparát v souboji s lepším z duelu mezi devátým a desátým mužstvem tabulky.

Základní část odstartuje 22. prosince a vedení NBA už dříve rozhodlo, že každý tým v ní sehraje 72 zápasů místo obvyklých 82. Utkání hvězd je naplánováno na začátek března.

Konkrétní rozpis zápasů v první polovině sezony zveřejní zástupci soutěže až v prosinci, když se rozběhnou přípravné kempy. Kalendář druhé poloviny ročníku oznámí během soutěže.

Základní část skončí 16. května. Předkolo bude následovat 18. až 21. května. O den později odstartuje play off.