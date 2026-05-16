San Antonio je v semifinále NBA. Detroit odvrátil vyřazení, rozhodne sedmý zápas

  9:20aktualizováno  9:42
Třetím semifinalistou NBA jsou basketbalisté San Antonia. Sérii s Minnesotou uzavřeli v šestém zápase vítězstvím v její hale 139:109. O ligové finále se utkají s Oklahomou City, ve Východní konferenci na soupeře čeká New York. Detroit si totiž vynutil rozhodující sedmý duel s Clevelandem po vítězství 115:94. Cavaliers prohráli poprvé letos v play off doma.
Stephon Castle (vlevo) a Julian Champagnie ze San Antonia během zápasu play off proti Minnesotě. | foto: Reuters

San Antonio získalo postupový čtvrtý bod v sérii s Minnesotou díky dominantnímu výkonu zejména v útoku a rychlém přechodu do protiútoku.

Hlavní postavou byl Stephon Castle s 32 body a 11 doskoky, trefil prvních pět trojek. De’Aaron Fox přidal 21 bodů a devět asistencí. Victor Wembanyama zaznamenal 19 bodů a zejména díky francouzskému pivotovi Spurs opět kontrolovali prostor pod košem.

„Smekám před vámi. Byli jste lepším týmem,“ uznal Anthony Edwards, s 24 body nejlepší střelec domácích. Z 24 střel z pole však proměnil jen devět a střelecky se trápil i Julius Randle: dal pouhé tři body.

Detroit za vyrovnáním série na 3:3 táhl Cade Cunningham s 21 body a pěti přesnými trojkami. Jalen Duren zaznamenal 15 bodů a 11 doskoků a výraznou roli sehrála i lavička Pistons, která domácí přestřílela 48:19.

Už počtvrté Detroit v letošním play off odvrátil vyřazení. „Bylo to kolektivní úsilí. Potřebovali jsme od každého úplně všechno,“ řekl Cunningham.

Pistons rozhodli po změně stran sérií 12:2. „Zasadili nám úder a už jsme ho nedokázali opětovat,“ uvedl Donoval Mitchell, autor 18 bodů. O pět více dal James Harden, ani to Clevelandu nestačilo. O posledním semifinalistovi se rozhodne v neděli v Detroitu.

2. kolo play off NBA

Východní konference - 6. zápas:
Cleveland - Detroit 94:115 (stav série 3:3)

Západní konference - 6. zápas:
Minnesota - San Antonio 109:139 (konečný stav série 2:4)

San Antonio je v semifinále NBA. Detroit odvrátil vyřazení, rozhodne sedmý zápas

Třetím semifinalistou NBA jsou basketbalisté San Antonia. Sérii s Minnesotou uzavřeli v šestém zápase vítězstvím v její hale 139:109. O ligové finále se utkají s Oklahomou City, ve Východní...

