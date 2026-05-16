San Antonio je v semifinále NBA. Detroit odvrátil vyřazení, rozhodne sedmý zápas

San Antonio získalo postupový čtvrtý bod v sérii s Minnesotou díky dominantnímu výkonu zejména v útoku a rychlém přechodu do protiútoku.
Hlavní postavou byl Stephon Castle s 32 body a 11 doskoky, trefil prvních pět trojek. De’Aaron Fox přidal 21 bodů a devět asistencí. Victor Wembanyama zaznamenal 19 bodů a zejména díky francouzskému pivotovi Spurs opět kontrolovali prostor pod košem.
Detroit znovu hledí do propasti, ve druhém kole play off prohrál potřetí v řadě
„Smekám před vámi. Byli jste lepším týmem,“ uznal Anthony Edwards, s 24 body nejlepší střelec domácích. Z 24 střel z pole však proměnil jen devět a střelecky se trápil i Julius Randle: dal pouhé tři body.
Detroit za vyrovnáním série na 3:3 táhl Cade Cunningham s 21 body a pěti přesnými trojkami. Jalen Duren zaznamenal 15 bodů a 11 doskoků a výraznou roli sehrála i lavička Pistons, která domácí přestřílela 48:19.
Momenty z utkání Cleveland - Detroit:
Už počtvrté Detroit v letošním play off odvrátil vyřazení. „Bylo to kolektivní úsilí. Potřebovali jsme od každého úplně všechno,“ řekl Cunningham.
Pistons rozhodli po změně stran sérií 12:2. „Zasadili nám úder a už jsme ho nedokázali opětovat,“ uvedl Donoval Mitchell, autor 18 bodů. O pět více dal James Harden, ani to Clevelandu nestačilo. O posledním semifinalistovi se rozhodne v neděli v Detroitu.
2. kolo play off NBA
Východní konference - 6. zápas:
Západní konference - 6. zápas: