Lakers odcházeli v emocích, Oklahoma City s úsměvem. Výhru číslo dva má i Detroit

Oklahoma City v prvním poločase vedlo až o jedenáct bodů, ale do druhé půle vstupovalo se ztrátou jednoho bodu. Obrat se však nekonal. Domácí třetí dějství ovládli 36:22 a vyhráli šesté utkání v probíhajícím play off.
Thunder stejně jako v prvním utkání táhl Chet Holmgren, který zaznamenal 22 bodů a devět doskoků. Shai Gilgeous-Alexander přidal 22 bodů, Ajay Mitchell dal 20 bodů a náhradník Jared McCain 18.
Lakers nepomohl ani výkon Austina Reavese, jenž byl s 31 body nejlepším střelcem zápasu. Po zápase zaujal i emotivní diskuzí s rozhodčím.
Austin Reaves to the referee:
“That’s some bulls*** for you to talk to me like that…Pus*y.” 😳
Nejlepší střelec historie NBA LeBron James přidal 23 bodů a také další rekord jako první hráč v play off odehrál 300 zápasů.
Detroit za výhrou nad Clevelandem vykročil od první minuty - vedl až o 14 bodů a proměnil 14 z 28 trojek. Navíc ubránil hvězdného Jamese Hardena, kterému dovolil celkově jen deset bodů, ve druhém poločase dokonce jen dva.
Velkou zásluhu na výhře měl Cade Cunningham. Zaznamenal 25 bodů, z toho 12 ve čtvrtém dějství, a přidal 10 asistencí. „Je neskutečný. Je to zabiják, má prostě všechno. A nejlepší je vždycky ve čtvrté čtvrtině,“ řekl J. B. Bickerstaff, trenér Pistons.
„Dnes nám to tam střelecky vůbec nepadalo,“ přidal kouč Clevelandu Kenny Atkinson. Donovan Mitchell sice dal 31 bodů, ale kromě něj v týmu Cavaliers na dvouciferná čísla dosáhli už jen Harden a Jarrett Allen (22).
