Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lakers odcházeli v emocích, Oklahoma City s úsměvem. Výhru číslo dva má i Detroit

Autor: ,
  9:29
Obhájci titulu Oklahoma City Thunder porazili 125:107 Los Angeles Lakers a ve druhém kole play off NBA vedou 2:0 na zápasy. Stoprocentní je v sérii s Clevelandem také Detroit, Pistons si tentokrát s Cavaliers poradili 107:97.
Austin Reaves z Los Angeles Lakers po zápase diskutuje s rozhodčím Johnem...

Austin Reaves z Los Angeles Lakers po zápase diskutuje s rozhodčím Johnem Goblem. | foto: Nate BillingsAP

Zraněný Luka Dončič z Los Angeles Lakers schovává tvář do dlaní po jednom z...
Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City Thunder během utkání s LA Lakers.
Fanoušci Oklahoma City Thunder během klání s LA Lakers.
Daniss Jenkins a Cade Cunningham z Detroit Pistons slaví výhru nad Cleveland...
6 fotografií

Oklahoma City v prvním poločase vedlo až o jedenáct bodů, ale do druhé půle vstupovalo se ztrátou jednoho bodu. Obrat se však nekonal. Domácí třetí dějství ovládli 36:22 a vyhráli šesté utkání v probíhajícím play off.

Thunder stejně jako v prvním utkání táhl Chet Holmgren, který zaznamenal 22 bodů a devět doskoků. Shai Gilgeous-Alexander přidal 22 bodů, Ajay Mitchell dal 20 bodů a náhradník Jared McCain 18.

Lakers nepomohl ani výkon Austina Reavese, jenž byl s 31 body nejlepším střelcem zápasu. Po zápase zaujal i emotivní diskuzí s rozhodčím.

Nejlepší střelec historie NBA LeBron James přidal 23 bodů a také další rekord jako první hráč v play off odehrál 300 zápasů.

Detroit za výhrou nad Clevelandem vykročil od první minuty - vedl až o 14 bodů a proměnil 14 z 28 trojek. Navíc ubránil hvězdného Jamese Hardena, kterému dovolil celkově jen deset bodů, ve druhém poločase dokonce jen dva.

James Harden z Cleveland Cavaliers se tlačí na Tobiase Harrise z Detroit Pistons.

Velkou zásluhu na výhře měl Cade Cunningham. Zaznamenal 25 bodů, z toho 12 ve čtvrtém dějství, a přidal 10 asistencí. „Je neskutečný. Je to zabiják, má prostě všechno. A nejlepší je vždycky ve čtvrté čtvrtině,“ řekl J. B. Bickerstaff, trenér Pistons.

„Dnes nám to tam střelecky vůbec nepadalo,“ přidal kouč Clevelandu Kenny Atkinson. Donovan Mitchell sice dal 31 bodů, ale kromě něj v týmu Cavaliers na dvouciferná čísla dosáhli už jen Harden a Jarrett Allen (22).

Výsledky 2. kola play off basketbalové NBA:

Východní konference - 2. zápas:
Detroit - Cleveland 107:97 (stav série 2:0)

Západní konference - 2. zápas:
Oklahoma City - LA Lakers 125:107 (stav série 2:0)

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Simone Bilesová

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Lakers odcházeli v emocích, Oklahoma City s úsměvem. Výhru číslo dva má i Detroit

Austin Reaves z Los Angeles Lakers po zápase diskutuje s rozhodčím Johnem...

Obhájci titulu Oklahoma City Thunder porazili 125:107 Los Angeles Lakers a ve druhém kole play off NBA vedou 2:0 na zápasy. Stoprocentní je v sérii s Clevelandem také Detroit, Pistons si tentokrát s...

8. května 2026  9:29

Znovuzrozený šampion, domácí naděje i mazák z UAE. Kdo vyzve Vingegaarda?

Thymen Arensman (vlevo) a Giulio Pellizzari bojují ve sprintu na Kolem Alp....

Bude to Giro d’Italia v mnohém jiné, přesto opět tradiční a nepředvídatelné. Poprvé startuje v Bulharsku, vrací se slavné průsmyky a cyklisty znovu čeká těžký třetí týden. Na rozdíl od minulého...

8. května 2026

U svých nehod ani nevím, co se stalo, říkal Kamil Holán. Poslední rozhovor s legendou

Premium
Motocyklový závodník Kamil Holán ve Žďáře nad Sázavou představil nový...

Českou motorkářskou komunitu zasáhla tragérie, zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci na závod v Severním Irsku. Přinášíme exkluzivně dosud nikdy nevydaný rozhovor...

8. května 2026  8:37

Rulík si pochvaloval obrannou práci. Zastal se i chybujícího Klapky: Příště si dá pozor

Radim Rulík na střídačce během utkání se Švýcarskem.

Jako první v sezoně Euro Hockey Tour dokázali čeští hokejisté porazit suverénní Švédy a díky výhře 3:1 v Ängelholmu si zajistili dva duely před koncem druhé místo v sérii. Kouč Radim Rulík si v...

8. května 2026

Jízda Caroliny pokračuje. Vladař čtyřikrát inkasoval a Philadelphia je blízko vyřazení

Jordan Staal, Andrej Svečnikov a Seth Jarvis z Carolina Hurricanes slaví gól.

Sedmý start v letošním play off NHL a sedmá výhra. Hokejisté Caroliny pokračují ve vítězné jízdě za stříbrným pohárem. Po hladkém postupu 4:0 nad Ottawou vedou ve druhém kole již 3:0 na zápasy proti...

8. května 2026  7:13,  aktualizováno  7:43

Fotbalisté Kroměříže vstali z mrtvých. Odpadlík má tři záchranářské mečboly

Fotbalisté Kroměříže slaví výhru 5:0 nad béčkem Slavie, která je přiblížila...

Po devíti kolech byli na nule. Po podzimu poslední se ztrátou pěti bodů a nálepkou odpadlíka Chance národní ligy. Tři kola před koncem jara si fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž hýčkají osmibodový...

8. května 2026

Pocitově bída, výsledkově paráda. Bojoval jsem sám se sebou, říká střelec Kovařčík

Michal Kovařčík slaví branku do švédské sítě.

Hokejový útočník Michal Kovařčík měl do čtvrtka v dresu národního týmu na kontě 34 startů a dva vstřelené góly. Když ale zazářil dvěma zásahy v úvodním vystoupení reprezentace na Švédských hrách...

8. května 2026

Hele, brácho, letím s tebou na Giro. A vyhrajeme etapu. Jak si Kopečtí plní sny

Premium
Sourozenci Kopečtí na prezentaci týmu před Girem, v národním dresu slovenského...

V dubnu trio sourozenců Kopeckých oslavovalo, že všichni tři po velmi dobrých výkonech dokončili královnu klasik Paříž–Roubaix. Ovšem jejich „bláznivá“ sezona tím ani zdaleka nekončí. Od pátku budou...

8. května 2026

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

7. května 2026  23:44

Rayo znovu vyzrálo na Štrasburk, ve finále Konferenční ligy vyzve Crystal Palace

Alemao slaví branku Rayo Vallecano.

Ve finále Konferenční ligy se 27. května v Lipsku utkají fotbalisté Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček v soutěži zdolal Šachtar Doněck i podruhé, tentokrát doma 2:1. Španělský zástupce...

7. května 2026  23:18

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Česko - Švédsko 3:1. Skalp neporažených. Dvěma trefami rozhodl Kovařčík

Petr Sikora a Kristian Reichel (vpravo) slaví branku proti Švédům.

Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na Švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3:1 a ukončili v desátém utkání Euro Hockey Tour (EHT) v sezoně neporazitelnost již jistého celkového...

7. května 2026  23:17

Horníček si finále Evropské ligy nezahraje. O triumf se utkají Freiburg a Aston Villa

Lukáš Horníček z Bragy inkasuje gól na hřišti Freiburgu.

Fotbalisté Bragy s českým gólmanem Lukášem Horníčkem si finále Evropské ligy nezahrají. V prvním semifinálovém utkání sice zdolali Freiburg 2:1, v odvetě v Německu ale v dlouhém oslabení prohráli...

7. května 2026  23:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.