Hield býval v sezoně často kritizován, že málo nahrává hlavní hvězdě týmu Stephenu Currymu a bere si těžké střely. Tentokrát ovšem žádné výčitky neuslyší, neboť ukázal, proč patří mezi nejlepší trojkaře historie.

V průměru dává tři trojky na zápas, v klíčovém duelu svou porci ztrojnásobil. Řádění začal na konci první čtvrtiny, kdy dvěma trojkami včetně dlouhé střely téměř z poloviny hřiště s klaksonem poslal Warriors do vedení. Ve druhé čtvrtině pak přidal další čtyři trojky a pomohl vybudovat čtrnáctibodové vedení.

Basketbalisté Golden State Warriors slaví buzzer beater Buddyho Hielda na konci úvodní čtvrtiny duelu s Houston Rockets.

„Když se dostanete do transu, tak jste jen vy, obroučka a síťka. A posíláte tam míč za míčem. Je to až spirituální. V tu chvíli vám tam propadne v podstatě všechno, co na koš pošlete. Jen musíte mít čistou hlavu,“ prohlásil Hield.

Ve druhé půli se přidal i Curry, který po pauze dal 19 ze svých 22 bodů. K tomu zapsal i 10 doskoků, 7 asistencí a dva bloky. Houston se sice dostal ve třetí části na dostřel tři bodů, ale hosté zas rychle odskočili a v poslední části ho blíže než na sedm bodů nepustili. Dvě minuty před koncem to naopak bylo o dvacet bodů a Warriors si v klidu hlídali postup.

„Steph Curry byl skvělý. Sice nebyl v první půli tolik vidět, ale celý zápas si hlídal míč a skvěle řídil hru. A bylo jen otázkou času, kdy se začne prosazovat. A přišlo to, když jsme to nejvíce potřebovali,“ řekl trenér Warriors Steve Kerr.

Houston tak sice v sérii srovnal z 1:3 na 3:3, ale potřetí ve své historii už takto rozehranou sérii neotočil. Místo toho popáté z posledních sedmi play off vypadl právě s Golden State. Nepomohlo mu ani 24 bodů Amena Thompsona a 21 bodů a 14 doskoků Alperena Sengüna.

Indiana hned na úvod čtvrtfinále ukázala, že patří k nejméně oblíbeným soupeřům favorizovaného Clevelandu, který v základní části třikrát porazila. Z toho dvakrát na konci základní části. V úvodním duelu série play off vedla až o 12 bodů. Pak sice nejvýše nasazený tým Východní konference zabral a ještě sedm minut před koncem se oba týmy přetahovaly o vedení, ale koncovka patřila Indianě.

Rozhodly tři trojky hostů v řadě. Nejprve se trefil Tyrese Haliburton, následně dvě trojky přidal Andrew Nembhard a Pacers získali do posledních dvou minut desetibodové vedení.

„Jsme velký outsider, ale snažíme se kontrolovat, co se dá. Čelíme nejlepšímu týmu konference, který příliš neprohrává. Tentokrát jsme ale měli energii na naší straně,“ řekl Haliburton, který celkem nasbíral 22 bodů, 13 asistencí a tři bloky. Nembhard přidal 23 bodů. „Být rozehrávač je jako být máma. Staráte se o všechny. A jelikož jsme vyhráli, tak jsem byl dnes dobrá máma,“ dodal Haliburton.

Cavaliers k odvrácení první porážky v play off nepomohlo ani 33 bodů Donovana Mitchella, který pokořil rekord Michala Jordana, když už osmou sérii play off začal alespoň třiceti body. „Je sice hezké měřit se s takovou legendou, ale kdyby Jordan vystřelil 30 střel, jako já dneska, tak by ten zápas vyhrál. My prohráli,“ prohlásil Mitchell.