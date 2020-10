Oslavy se odkládají. LeBron James zatím Lakers k titulu nedotlačil

Lakers nahrávala před pátým soubojem historie. LeBron James v předchozích třech vítězných finálových sériích přidal čtvrtou výhru hned po té třetí. A v černých dresech se vzorem hadí kůže upomínajících na Kobeho Bryanta měli v letošním play off bilanci 4-0. Ale ani tahle magie slavnému kalifornskému celku nepomohla.

Velkou přetahovanou získalo Miami.

Patnáctkrát se měnilo vedení, šestkrát došlo na remízový stav. Ovšem po valnou většinu utkání museli hráči Lakers dotahovat.

Naposledy se jim to podařilo 22 sekund před koncem, když je Anthony Davis poslal do vedení 108:107. Butler s Tylerem Herrem však z trestných hodů otočili a Lakers už se neprosadili, ať to trojkou zkusil Danny Green, anebo z velké dálky James.

Sestřih ze závěrečné čtvrtiny pátého finále NBA:

Trenér pátečních vítězů Erik Spoelstra věřil sestavě o sedmi mužích, Jimmy Butler odehrál 47 a čtvrt minuty z 48 možných a zaznamenal 35 bodů, 12 doskoků, 11 asistencí a pět zisků. Je to jeho druhý finálový triple double, v obou případech Heat zvítězili.



Duncan Robinson pomohl 26 body, když trefil sedm trojek. Náhradník Kendrick Nunn přispěl 14 body a Bam Adebayo zvládl i přes potíže s ramenem a krkem 13 bodů.

Lakers tentokrát nestačila ani enormní snaha LeBrona Jamese, který zvládl 40 bodů, 13 doskoků, sedm asistencí a tři zisky. Anthony Davis ho doplnil 28 body, 12 doskoky, třemi asistencemi, třemi zisky a třemi bloky a Kentavious Caldwell-Pope připojil 16 bodů, na dvouciferné střelce však Lakers prohráli tři ku šesti.